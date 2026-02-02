¿Qué pasa con Javi Guerra?

Es un hecho que Javi Guerra no vive su mejor momento como jugador del Valencia CF. El centrocampista de Gilet ha perdido mucho protagonismo en las últimas semanas dentro del equipo como consecuencia de un rendimiento que, incluso, ha generado asperezas en un sector importante del valencianismo, quien también ha llegado a castigar con pitos en Mestalla una actitud que consideran insuficiente.

La titularidad la perdió hace ya varios partidos, más o menos desde mediados de diciembre cuando se quedó en el banquillo en la visita al Metropolitano. Pero el toque de atención definitivo llegó esta jornada 22 en La Cartuja, cuando Javi no solo no fue de la partida en el once de Corberán sino que tampoco fue uno de los cinco jugadores que el técnico usó como revulsivos.

Y eso que dos de los cambios del técnico de Cheste fueron centrocampistas, uno más posicional como Baptiste Santamaría, quien además está en la rampa de salida, y otro perfil más mediapunta como Almeida, que también ha perdido mucho protagonismo en el equipo en las últimas semanas. Y ninguno fue Javi Guerra, que ahora mismo parece estar más cerca de ser el último centrocampista en la rotación de la medular que de recuperar su sitio en el once.

Sin la lesión de Copete el campo iba a ser Ramazani

Cabe destacar que Corberán tuvo que hacer un cambio obligado, el quinto, cuando José Copete se resintió muscularmente, dejando su lugar a César Tárrega. Esa circunstancia podía haber cambiado el plan inicial de Corberán y, de hecho, lo hizo. El técnico dijo en rueda de prensa que su idea no era esa, aunque tampoco era la de meter en el campo a Javi Guerra, que se hubiera quedado sin minutos incluso sin la lesión de Copete.

"La verdad es que en la idea no tenía previsto el último cambio, mi idea era meter a Ramazani en la banda", explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido, dejando claro que el quinto cambio iba a ser apostar por la verticalidad del extremo belga en ataque.

Javi Guerra no pasa por un buen momento de forma / VCF Media

Obligado recuperar a Javi Guerra

Tanto la calidad como el nivel de Javi Guerra son indiscutibles y lo ha demostrado desde que rompió el cascarón en aquel dramático final de temporada 2022/23. Desde su irrupción se erigió como una de las mayores perlas de la cantera y año tras año ha ido correspondiendo ese estatus con buen rendimiento. De hecho, en los últimos mercados estivales ha despertado el interés de equipos como el Manchester United o Atlético de Madrid, donde estuvo a punto de recalar hace dos veranos. El fútbol italiano también llegó a preguntar por él.

Noticias relacionadas

Las condiciones las tiene, de hecho le sobran, y ahora la tarea tanto suya como la del cuerpo técnico debe ser la de recuperar para la causa a un futbolista llamado a liderar el Valencia. Corberán no puede prescindir de un jugador como Javi Guerra, menos aún teniendo en cuenta que la situación clasificatoria vuelve a ser dramática. Encontrar al mejor Javi Guerra es clave para el devenir deportivo de esta temporada.