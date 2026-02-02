¿Qué pasa con Javi Guerra?
El centrocampista sigue perdiendo protagonismo en el equipo y el pasado domingo en La Cartuja se quedó sin minutos en Liga por primera vez esta temporada
Su rendimiento está por debajo de lo que él puede dar y la afición ha llegado a cuestionar una actitud que considera insuficiente
Tanto el futbolista como el cuerpo técnico deben trabajar para recuperar a un futbolista que, en su mejor versión, debe liderar la medular del Valencia
Es un hecho que Javi Guerra no vive su mejor momento como jugador del Valencia CF. El centrocampista de Gilet ha perdido mucho protagonismo en las últimas semanas dentro del equipo como consecuencia de un rendimiento que, incluso, ha generado asperezas en un sector importante del valencianismo, quien también ha llegado a castigar con pitos en Mestalla una actitud que consideran insuficiente.
La titularidad la perdió hace ya varios partidos, más o menos desde mediados de diciembre cuando se quedó en el banquillo en la visita al Metropolitano. Pero el toque de atención definitivo llegó esta jornada 22 en La Cartuja, cuando Javi no solo no fue de la partida en el once de Corberán sino que tampoco fue uno de los cinco jugadores que el técnico usó como revulsivos.
Y eso que dos de los cambios del técnico de Cheste fueron centrocampistas, uno más posicional como Baptiste Santamaría, quien además está en la rampa de salida, y otro perfil más mediapunta como Almeida, que también ha perdido mucho protagonismo en el equipo en las últimas semanas. Y ninguno fue Javi Guerra, que ahora mismo parece estar más cerca de ser el último centrocampista en la rotación de la medular que de recuperar su sitio en el once.
Sin la lesión de Copete el campo iba a ser Ramazani
Cabe destacar que Corberán tuvo que hacer un cambio obligado, el quinto, cuando José Copete se resintió muscularmente, dejando su lugar a César Tárrega. Esa circunstancia podía haber cambiado el plan inicial de Corberán y, de hecho, lo hizo. El técnico dijo en rueda de prensa que su idea no era esa, aunque tampoco era la de meter en el campo a Javi Guerra, que se hubiera quedado sin minutos incluso sin la lesión de Copete.
"La verdad es que en la idea no tenía previsto el último cambio, mi idea era meter a Ramazani en la banda", explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido, dejando claro que el quinto cambio iba a ser apostar por la verticalidad del extremo belga en ataque.
Obligado recuperar a Javi Guerra
Tanto la calidad como el nivel de Javi Guerra son indiscutibles y lo ha demostrado desde que rompió el cascarón en aquel dramático final de temporada 2022/23. Desde su irrupción se erigió como una de las mayores perlas de la cantera y año tras año ha ido correspondiendo ese estatus con buen rendimiento. De hecho, en los últimos mercados estivales ha despertado el interés de equipos como el Manchester United o Atlético de Madrid, donde estuvo a punto de recalar hace dos veranos. El fútbol italiano también llegó a preguntar por él.
Las condiciones las tiene, de hecho le sobran, y ahora la tarea tanto suya como la del cuerpo técnico debe ser la de recuperar para la causa a un futbolista llamado a liderar el Valencia. Corberán no puede prescindir de un jugador como Javi Guerra, menos aún teniendo en cuenta que la situación clasificatoria vuelve a ser dramática. Encontrar al mejor Javi Guerra es clave para el devenir deportivo de esta temporada.
- Manchester United, acelerador en el fichaje de Justin de Haas
- Final | El Valencia se hunde ante un robo arbitral
- Alineaciones oficiales del Betis - Valencia
- Escándalo en La Cartuja: el árbitro se inventa un penalti contra el Valencia
- Corberán habla del penalti, el cambio de Santamaría y el descarte de Raba
- Jude Bellingham se lesiona en el Real Madrid - Rayo: tiempo de baja y ausencia segura ante el Valencia CF
- Un Valencia CF que mereció más cae en La Cartuja con un arbitraje escandaloso
- El 1x1 de los jugadores del Valencia ante el Betis