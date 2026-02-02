¿Qué piensa la afición del Betis sobre el fichaje de Guido Rodríguez?: "Si da el nivel que tuvo aquí..."

Guido Rodríguez es una de las grandes esperanzas del valencianismo para la segunda vuelta del campeonato. El argentino llega con la vitola de jugador contrastado, algo de lo que el combinado de Mestalla viene adoleciendo las últimas temporadas, y se espera que marque las diferencias desde la posición de pivote.

El último equipo en el que jugó en España fue un Real Betis en el que marcó las diferencias en la medular antes de marcharse a Inglaterra. Su salida provocó mucho dolor en la afición bética por el gran rendimiento ofrecido y por el hecho de que se marchase gratis, al no renovar previamente.

Buena opinión

A nivel futbolístico, su rendimiento estuvo fuera de toda duda. Aprovechando el partido contra el Real Betis de este fin de semana y con la presencia de Superdeporte en La Cartuja, este periódico pulsó la opinión de varios aficionados verdiblancos para conocer su opinión sobre la llegada del argentino a Mestalla.

Dominió de las dos facetas del juego

"Si da el nivel que tuvo en el Betis va a dar buena salida de balón, va a ser un pivote que va a recuperar muchísimos balones y va a ser un pilar en el Valencia, que lo necesita ahora mismo. Un argentino de muchísima garra que si da el nivel que tuvo aquí seguro que le va a venir súper bien", dijo el primero de ellos, confiado en que Guido pueda darle un salto de calidad a los valencianistas.

¿Qué puede darle Guido al Valencia CF? La afición del Betis opina / SD

Buena lectura de juego

En la misma línea, poniendo hincapié en su capacidad para dominar en las dos principales facetas del juego, otro aficionado bético puso de manifiesto su lectura del juego: "Es bastante bueno. A nivel defensivo es bastante importante. Entiende muy bien su posición. Con balón es un centrocampista que cualquiera quisiera tener en su equipo", señaló.

Un recuerdo 'Top'

Otro aficionado, además, señaló la importante huella que tuvo en el club: "Aquí dejó un recuerdo Top. Fue un futbolista y en casi todos os aspectos, tanto con balón como sin balón, le puede aportar cosas positivas al Valencia. Puede tener pases incisivos bastante buenos, tiene bastante calidad y sabe salir de los aprietos. Sin la pelota repliega muy bien", explicó.