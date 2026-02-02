Las entradas visitantes del derbi Levante-Valencia duran... ¡Siete minutos!

Siete minutos. Es el tiempo que han tardado en agotarse las 513 entradas visitantes para el derbi de la ciudad Levante-Valencia que se jugará el domingo 15 de febrero (18:30 horas) en partido correspondiente a la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS.

Desde este lunes 2 de febrero, se podían adquirir las entradas de público visitante para acompañar al Valencia CFen el Ciutat de València por un precio de 30 euros, en acuerdo al pacto establecido desde principio de temporada. El club informó que estaban a la venta a las 10:02 y a las 10:09, siete minutos después, comunicó que ya estaban agotadas. Aunque la realidad es que se acabaron muchos antes como informaron a través de las redes sociales algunos de los aficionados blanquinegros que lo intentaron y se quedaron sin entrada debido a la gran demanda. El club reaccionó al instante con un "gracias afición"-

Estos eran los plazos previstos:

-Socio VCF: a partir de este lunes 2 de febrero a las 10:00 horas hasta el martes 3 de febrero a las 23:59 horas (o hasta agotar existencias).

-Público general: desde el miércoles 4 de febrero a las 00:00 horas hasta el jueves 5 de febrero a las 23:59 horas (o hasta agotar existencias).

Información del Valencia

-Cada persona podrá comprar un máximo de dos entradas. Las entradas son personales e intransferibles, por lo que deberás introducir los datos de la persona que acudirá al partido y es importante que hagan uso de las entradas aquellos que se han indicado en el momento de la compra, dado que en la puerta de acceso al estadio deberás presentar la entrada y tu DNI, debiendo coincidir el nombre de la persona en ambos documentos. En caso de que no corresponda podrías correr el riesgo de no poder acceder al estadio visitante.

-El plazo de Socio VCF es exclusivo, por tanto, durante ese periodo solo se podrá comprar entradas para el Socio VCF y un acompañante. Si eres Socio VCF y deseas comprar entradas para dos personas que no son Socio VCF deberás esperar al plazo de público general.

-No está permitida la entrada de bombos o cualquier tipo de megafonía a la grada visitante del estadio.

-Si acudes al estadio con una pancarta, esta deberá ser siempre de un tamaño inferior a 3x2m.

Comunicado del Levante

El Levante UD también ha puesto a la venta las localidades para el encuentro correspondiente a la Jornada 24 de LALIGA EA SPORTS, que enfrentará al conjunto levantinista y al Valencia CF en el Estadio Ciutat de València el próximo domingo 15 de febrero a las 18:30 horas.

Preventa exclusiva para abonados

Desde el viernes 30 de enero, a las 14 horas, se abrióun periodo de preventa exclusiva para la afición abonada. Durante esta ventana, los abonados podrán adquirir un máximo de 4 entradas con un descuento especial del 25%. Para beneficiarse de esta promoción, la gestión debía realizarse obligatoriamente a través del Portal del Abonado. Este periodo exclusivo permanecerá activo hasta el lunes 2 de febrero a las 10:00 horas, momento en el que se abrirá la venta al público general.

Venta al público general y Experiencias VIP

A partir del lunes 2 de febrero a las 10:00 horas, el resto de la afición podrá adquirir sus entradas de manera online a través de la web de ticketing. Además de las localidades estándar, el club mantiene disponibles las Experiencias VIP para vivir el derbi de una forma única, accesibles tanto para abonados como para el público en general en este enlace.

Prohibición de reventa

El Levante UD recuerda que la reventa o cesión simulada de entradas está estrictamente prohibida por el Reglamento General de Policía y el condicionado de venta. El club será tajante y perseguirá cualquier intento de reventa, procediendo a la anulación inmediata de las localidades implicadas.

Compromiso con el respeto y la tolerancia

El Levante UD y su afición mantienen un compromiso firme con el cumplimiento de la ley y el respeto en el deporte. En este sentido, el club recuerda la importancia de evitar cánticos o conductas que puedan ser consideradas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes. El cumplimiento del Código Disciplinario de la RFEF es una prioridad para la entidad, especialmente en lo relativo al respeto a