Última hora de la operación salida con Raba y Santamaria

La operación salida del Valencia CF se atasca con el paso de las horas. Cada vez es más difícil que se produzca la salida de un futbolista que el club necesita para lanzarse a por el fichaje de un jugador que no tenga necesariamente la condición de sub-23. Dos son los nombres que han llegado al último día del mercado de invierno en la rampa de salida de Carlos Corberán: Dani Raba y Baptiste Santamaria. Sin embargo, ninguno de los dos parece dar el paso adelante para emprender un nuevo reto hasta final de temporada.

Ambos se mantienen firmes en su decisión de quedarse como ha informado SUPER en los últimos días y solo una oferta de última hora, que no llega, podría alterar sus planes. El club ha apurado el mercado hasta el último dia de mercado por si algún equipo sufria una lesión este fin de semana o salida inesperada y se veía en la obligación de 'pescar' en el Valencia CF. No ha sido el caso.

La prueba de que la salida del cántabro o el francés está muy verde es que ambos han entrenado con normalidad este lunes en la ciudad deportiva de Paterna, señal de que no hay ninguna negociación avanzada por ellos. Corberán lanzó un mensaje a Raba este fin de semana descartándolo de la convocatoria para el partido de LaLiga contra el Betis en La Cartuja. El mediapunta se quedó en València y ni siquiera viajó a Sevilla con el resto de la expedición.

Minutos en plena recta final del mercado

Todo lo contrario que Santamaria. El centrocampista, reacio también a salir en la ventana de enero, dispuso de minutos en la segunda parte contra el Betis en plena recta final del partido y del mercado de invierno. Resultado: El equipo pagó muy cara su falta fútbol y tensión competitiva.