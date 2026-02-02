Los movimientos del Valencia CF en el mercado de fichajes

El Valencia CF ha vivido un mercado de invierno marcado por la necesidad otro mes de enero más. El arranque de 2026, con el equipo instalado en puestos de descenso de la clasificación de Primera División, obligó al club a moverse, a corregir errores del verano y a reforzar una plantilla que con deficiencias evidentes en el primer tramo de la temporada. No ha sido un mercado de grandes titulares, pero sí de decisiones obligadas por el contexto que marcarán el devenir del curso y, sobre todo, el desenlace en la lucha por la permanencia en LaLiga EA Sports.

Con Carlos Corberán al frente, el mensaje desde el banquillo fue claro desde el primer día: había que dotar al equipo de soluciones inmediatas. Y el Valencia ha tenido que mover ficha con tres incorporaciones clave que definen el invierno blanquinegro: Sadiq en propiedad desde la Real Sociedad, Unai Núñez cedido con opción de compra y la llegada Guido Rodríguez desde el West Ham.

Umar Sadiq / JM LOPEZ

Un mercado marcado por la urgencia y el descenso

El fichaje más relevante, por impacto y simbolismo, fue el de Umar Sadiq. El delantero, que ya había dejado destellos importantes en su cesión el pasado curso, pasó a ser propiedad del Valencia en una apuesta clara por reforzar el ataque. El Valencia lo intentó en verano pero el nigeriano terminó unos meses más en la Real Sociedad. El Valencia entendió que tenía que apretar y el delantero llegó el ocho de enero a Mestalla. Sadiq aporta presencia y una amenaza constante para las defensas rivales por su anarquía en el campo, algo que el equipo había echado en falta durante buena parte de la temporada.

VCF MEDIA

A su lado, la llegada de Unai Núñez en calidad de cedido con opción de compra respondió a una necesidad evidente: mejorar la defensa. El central aterrizó para aportar experiencia en Primera División y una contundencia que el Valencia necesita con urgencia. Su incorporación cobra todavía más sentido tras el golpe más duro del mercado… sin ser un fichaje.

Porque si hay un nombre que ha condicionado el mercado valencianista es el de Mouctar Diakhaby. La grave lesión del central, que lo dejará fuera de combate durante lo que resta de curso, fue un mazazo deportivo y anímico. Diakhaby era un pilar en la zaga. Su ausencia obligó al club a cubrir una baja de larga duración en este mercado invernal.

En ese contexto aparece el tercer movimiento clave: Guido Rodríguez. El mediocentro argentino llegó desde el West Ham, con un contrato que podría ampliarse al final de la presente campaña. Un fichaje de enorme valor futbolístico. Guido aporta equilibrio, oficio, lectura del juego y una jerarquía que el centro del campo del Valencia necesitaba como el comer. No es un jugador de highlights, pero sí de los que sostienen equipos.

Santamaría y Raba, las salidas que no terminan de activarse

En cuanto a las salidas, el mercado ha sido mucho más plano de lo que se esperabaen Mestalla. Durante semanas se habló de posibles movimientos de Baptiste Santamaría y Dani Raba, dos futbolistas que no han terminado de encontrar su sitio ni la confianza de Corberán. Ambos nombres estuvieron sobre la mesa como posibles salidas para abrir espacio en la plantilla, pero lo cierto es que no ha habido avances reales en ninguna de las operaciones. Ambos se mantienen firmes en su decisión de quedarse como ha informado SUPER en los últimos días y solo una oferta muy atractiva de última hora, poco improbable a estas alturas del lunes, podría alterar sus planes.

La prueba de que la salida del cántabro o el francés es imposible o altamente improbable es que ambos han entrenado con normalidad este lunes en la ciudad deportiva de Paterna, señal de que no hay ninguna negociación avanzada por ellos ni tienen la intención de salir. Corberán lanzó un mensaje a Raba este fin de semana descartándolo de la convocatoria para el partido de LaLiga contra el Betis en La Cartuja. Santamaría ha participado en veinte partidos esta temporada solo diez de ellos como titular, mientras que el cántabro lo ha hecho en catorce pero solo seis de inicio.

Raba, celebrando un gol con el Valencia CF / Á Punt

Trabajo adelantado para verano con De Haas y Dieng, pero con la lupa puesta en el lateral

Por otro lado el Valencia CF también ha intentado cerrar operaciones con vistas a la próxima temporada. Todo está muy encaminado para que Aliou Dieng se convierta en nuevo jugador del Valencia CF a partir del próximo verano. El centrocampista de Mali acaba contrato en el Al Ahly de la liga egipcia y el conjunto de Mestalla lo firmará a coste cero si nada se tuerce cuando acabe la presente temporada. El futbolista, que dará al fin el salto a Europa, ultima sus últimos meses de carrera en el continente africano.

Asimismo el defensa neerlandés Justin de Haas ha dado su 'ok' a las condiciones contractuales que le ha planteado el Valencia CF, club que ha estado negociando con sus representantes desde el pasado mes de noviembre. Tal y como informaba este diario el pasado 22 de enero, la dirección deportiva encabezada por Ron Gourlay, CEO de Fútbol, había tomado la delantera al resto de equipos interesados en el central izquierdo del Famalicão y, si el club portugués no cede y además no hay más salidas, el fichaje se concretará a partir del 1 de julio.

Justin De Haas y Aliou Dieng, dos fichajes a coste cero / SD

El mercado se cierra, así, con la sensación de que el Valencia ha hecho lo justo y por obligación. El club ha reforzado donde más dolía, ha reaccionado ante una lesión grave, aunque queda la espina de reforzar, por ejemplo, la del lateral derecho.

Noticias relacionadas

Los fichajes ya están, el mercado se cierra hoy y Mestalla volverá a dictar sentencia. El Valencia ha movido ficha. Falta comprobar si será suficiente para cambiar el rumbo de una temporada que empezó torcida y que aún tiene margen para girar.