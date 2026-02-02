El exvalencianista Vietto la lía en redes: "Chúpame la p*** ESPN..."

A sus 32 años, Luciano Vietto está iniciando una nueva aventura en esto del fútbol. El delantero argentino, con pasado en Villarreal CF, Atlético de Madrid, Valencia CF o Sevilla FC entre otros, lleva tiempo en el ocaso de su carrera. Salido de la cantera de Racing, ofreció su mejor fútbol en LaLiga, aunque tuvo un breve paso por Inglaterra y Portugal antes de marcharse a Arabia Saudí, donde jugó para tres equipos diferentes sin mucho éxito antes de volver a casa para jugar año y medio en el Presidente Perón. Este mes de enero se marchó a San Lorenzo y debutó como suplente frente a Central Córdoba.

El caso es que ESPN publicó una imagen de Vietto calentando minutos antes del encuentro con un mensaje: "¿TENDRÁ SU DEBUT? Luciano Vietto hace la entrada en calor a la espera de sumar sus primeros minutos con al camiseta de San Lorenzo". En dicha imagen se mostró un estado de forma más bien poco aceptable para un futbolista de élite y, por lo que sea, Vietto decidió contestar con un rotundo: Chúpame la p*** ESPN mañana te subo una foto en cuero vas a ver !!!

... Y respondió con una imagen trucada

Es joven y deportista, pero eso no quita que su estado de forma deja mucho que desear. En cualquier caso, quiso colgar una imagen en sus redes sociales como respuesta al hilo anterior en X. El problema es que todo apunta a que se trata de una imagen retocada con IA para tratar de engañar a sus seguidores. En esta imagen se muestra un musculado Vietto portando la carne previa a realizar un asado.

Noticias relacionadas

Imagen trucada con IA de Luciano Vietto / Instagram - Luciano Vietto

No cuela, Luciano.