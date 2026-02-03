Arbeloa recupera efectivos para Mestalla: Rüdiger, Trent y Mendy apuntan al Valencia

Mestalla volverá a ser escenario de una gran cita este domingo 8 de febrero (21:00 horas). El Valencia CF recibe al Real Madrid en uno de los partidos más esperados de la temporada, con el aliciente añadido de que el conjunto blanco podría llegar con importantes refuerzos en defensa. Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy encaran la recta final de su recuperación y apuntan a entrar en la convocatoria de Arbeloa.

El equipo madrileño viajará a València con bajas sensibles como Bellingham, Militao y Vinicius, pero con la intención de compensarlas recuperando efectivos. Para el Valencia, el contexto no cambia: enfrente estará uno de los rivales más exigentes del campeonato, decidido a salir vivo de un estadio que siempre le pone a prueba.

Rüdiger y Trent, los regresos más probables

Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold son los futbolistas que más opciones tienen de reaparecer en Mestalla. Ambos ya trabajan con normalidad junto al grupo y estuvieron cerca de reaparecer en la última jornada.

Su presencia reforzaría notablemente la estructura defensiva del Real Madrid. Rüdiger aportaría contundencia y liderazgo en el centro de la zaga, mientras que Trent supondría una amenaza constante por banda derecha, tanto en fase ofensiva como en la salida de balón.

Mendy, pendiente de evolución

El tercer nombre propio es el de Ferland Mendy. El lateral izquierdo continúa con su proceso de recuperación y su participación sigue siendo una incógnita. Aunque ha progresado en los últimos días, el cuerpo técnico blanco mantiene la cautela.

Su presencia dependerá de cómo responda en los entrenamientos previos al partido. En caso de entrar en la convocatoria, no se descarta que lo haga con minutos limitados.

Un Real Madrid que busca blindarse atrás

Las posibles recuperaciones llegan en un momento delicado para la defensa madridista. Las lesiones y los problemas físicos han obligado a Arbeloa a improvisar en varias jornadas. Militao sigue fuera de combate, Asencio arrastra molestias y Huijsen no termina de consolidarse. Esta situación ha provocado cierta inestabilidad defensiva que el Valencia intentará aprovechar en Mestalla.

Valverde, del lateral al centro del campo

El regreso de Trent también tendría consecuencias tácticas. Fede Valverde podría abandonar el lateral derecho para volver al centro del campo, su posición natural. Desde ahí, el uruguayo aporta intensidad, llegada y equilibrio, convirtiéndose en una pieza fundamental en el sistema blanco. Para el Valencia, su presencia en la medular supondrá un reto añadido en la batalla por el control del juego.

Mestalla, factor diferencial

Más allá de nombres propios, el gran argumento del Valencia vuelve a ser Mestalla. El estadio se prepara para una noche grande, con un ambiente que históricamente complica al Real Madrid.

El conjunto valencianista sabe que necesitará máxima concentración, intensidad y apoyo de la grada para competir ante un rival que llega con la intención de reforzarse. La presión ambiental, el ritmo alto y la exigencia emocional serán claves. En este contexto, cada duelo, cada balón dividido y cada error pueden marcar la diferencia.

Semana clave antes del gran duelo

El Real Madrid retomará los entrenamientos este miércoles y será entonces cuando se confirme el estado real de Rüdiger, Trent y Mendy. A partir de ahí, Arbeloa definirá su plan para Mestalla.

Mientras tanto, en el entorno del Valencia se trabaja con un mensaje claro: independientemente de los regresos del rival, el equipo debe centrarse en sus fortalezas y en hacer de su estadio un fortín. El domingo, Mestalla pondrá a prueba a un Real Madrid que llega con refuerzos… y a un Valencia dispuesto a demostrar que en su casa no hay partidos sencillos para nadie.