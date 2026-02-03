Bombazo en la convocatoria del Athletic para visitar al Valencia en Copa

Valencia y Athletic Club se miden este miércoles en Mestalla por un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Ambos equipos llegan en una situación delicada en Liga, pero cargados de la ilusión que genera la competición del KO, siendo además dos clubes con un amplio historial en ella.

Este martes el Athletic Club ha hecho oficial la lista de convocados de cara el partido y el 'bombazo' está en la presencia de Nico Williams, de quien en las últimas horas se ha informado que se estaba resintiendo de su pubalgia y que iba a volver a estar varias semanas de baja. Finalmente, parece que el jugador y el cuerpo técnico ha descartado la opción de un parón y Nico viajará a València con posibilidades de vestirse de corto, aunque eso no quiere decir que vaya a ser de la partida.

El director deportivo confirmó la recomendación de parar

Este cambio de rumbo sorprende porque este mismo martes Mikel González, director deportivo del Athletic, actualizó el estado de salud del navarro en rueda de prensa confirmando que los médicos han recomendado al futbolista que pare la actividad física. "Es una lesión muy compleja, con afectaciones diferentes a final de temporada pasada. En verano estaba recuperado, pero en septiembre sufre una lesión en el aductor izquierdo con la selección española, que es la que lleva arrastrando durante toda esta temporada".

Valverde lo puso en duda

Sin embargo, la posibilidad quedó abierta desde la rueda de prensa de Ernesto Valverde previa al partido, en la que el técnico del Athletic dejó en "duda" la situación de su futbolista: "no sabemos Nico Williams, ya veremos hoy".

BILBAO, 01/02/2026.- El delantero del Athletic Club Nico Williams durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 que Athletic Club y Real Sociedad disputan hoy domingo en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE / Luis Tejido. / LUIS TEJIDO / EFE

Sobre el resto de jugadores en duda indicó lo siguiente: "Vivian no ha entrenado desde hace más de una semana, después del partido de Sevilla, ayer tampoco entrenó. Y Aymeric Laporte, ahora esperamos tener buenas noticias, hablaré con el doctor. Berenguer no creo que pueda estar, ha tenido una infiltración ayer, no sabemos Nico Williams, ya veremos hoy. Y el resto también, parecido a ver cómo van recuperando del partido del otro día. Los demás, Oihan Sancet baja, Paredes tiene sanción, y los cuatro que son de larga duración, bueno, los tres más y era ahí, igual".