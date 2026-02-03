Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Corberán: “No vivimos el partido como unos cuartos, sino como una auténtica final”

El preparador del Valencia CF fue cuestionado por el mercado de fichajes, los lesionados y el próximo rival copero de este miércoles en Mestalla

Corberán habla de la importancia de la Copa

Corberán habla de la importancia de la Copa

JM López

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Valencia CF está centrado en el partido de octavos de final de Copa del Rey ante el Athletic Club que tendrá lugar este miércoles en el estadio de Mestalla. Carlos Corberán analizó la previa del choque y la última hora del equipo. Además, fue preguntado por el mercado de fichajes que cerró anoche y concluyó con las llegadas de tres refuerzos: Sadiq, Unai Núñez y Guido. Todos ellos podrían tener minutos precisamente ante el conjunto de Ernesto Valverde.

Así fue la rueda de prensa de Corberán previa al Athletic

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents