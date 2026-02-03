Corberán: “No vivimos el partido como unos cuartos, sino como una auténtica final”

El Valencia CF está centrado en el partido de octavos de final de Copa del Rey ante el Athletic Club que tendrá lugar este miércoles en el estadio de Mestalla. Carlos Corberán analizó la previa del choque y la última hora del equipo. Además, fue preguntado por el mercado de fichajes que cerró anoche y concluyó con las llegadas de tres refuerzos: Sadiq, Unai Núñez y Guido. Todos ellos podrían tener minutos precisamente ante el conjunto de Ernesto Valverde.

Así fue la rueda de prensa de Corberán previa al Athletic

Guerra, Ramazani, Almeida... Creo que es un partido que motiva a todos. Es importante para el Valencia, la afición, la plantilla y todo el valencianismo. No es más importante para unos que para otros y así lo vamos a vivir.

Más futbolistas disponibles por fichajes. Esa era la idea para reforzar con perfiles y eso es muy positivo.

Deuda con la temporada pasada. Más que deuda es querer dar alegrías a la afición y esto es una oportunidad. Lo de mañana no lo vivimos como cuartos de final, sino como una final.

Análisis del Athletic. Es un equipo muy agresivo, con intensidad. Tienen ese gen de intensidad de siempre y serán muy presionantes, aguerridos y directos en el juego, con mucho centro al área. Superar la presión será importante. Contra la Real se vio lo intenso y competitivo que es ese equipo. Fueron capaces de hacer un partido muy bueno y somos conscientes. Preparamos el aprtido para hacer sufrir al equipo rival.

Unai y Julen. Creo que faltan tres semanas para que vuelva a convocatoria. Las sensaciones fueron muy positivas, pese a la edad demostró mucha madurez. Unai tiene experiencia en LaLiga y con el Athletic o Celta y tener jugadores con esa experiencia siempre es positivo.

Bajas importantes del Athletic, incluso con cuatro laterales como defensas. Es un equipo con muchas posiciones. Laterales que han sido previamente centrales, por lo que no hay un cambio muy significativo en cómo vendrá el Athletic. Me centro en el Valencia y nosotros tuvimos cuatro jugadores con molestias, alguno intestinal. Y es lo que tenemos que ver para hacer un once competitivo para mañana.

Bronco y copero Busco un Valencia que tenga ganas y ofrezca buenas sensaciones y queremos darle continuidad a ese espírituo competitivo.

Satisfecho. Se ha hecho un buen trabajo, sabiendo la complicación de un mercado de invierno y las licencias con las que se cuenta. Contento con el trabajo del club.