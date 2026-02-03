Corberán reivindica a su equipo

En medio de la comparecencia de prensa previa al partido contra el Athletic Club, Carlos Corberán sacó la cara por su equipo y reivindicó el trabajo que vienen haciendo en las últimas semanas. El entrenador del Valencia CF, preguntado por el planteamiento que se debía esperar de cara a los bilbaínos, señaló que su equipo viene haciendo lo que espera.

"Queremos ver un Valencia CF con muchas ganas, intensidad, ilusión, que se deja la piel en cada jugada", señaló, aunque dio un matiz importante: "Eso que pedimos para mañana es lo que venimos haciendo", defendía Corberán sobre el rendimiento de su equipo en los últimos partidos.

Continuidad

Asimismo, señaló que frente a los vascos quiere seguir por la misma senda: "Queremos dar continuidad a esa forma de competir y seguir mejorando en identidad, ataque y defensa para cumplir el objetivo", ponía de manifiesto Corberán después de una seguida de encuentros en los que se ganó a Getafe y Espanyol, mientras que se perdió frente al Betis con una mejor imagen que, sin ir más lejos, la ofrecida en el Coliseum.

Una oportunidad

Corberán también respondió a si la Copa del Rey puede ser una oportunidad para cambiar la temporada y el entrenador señaló la importancia que le dan también para quitarse la mala sensación de caer derrotado en La Cartuja: "La plantilla y el staff le damos mucha importancia a esta competición, es una ilusión y un compromiso que tenemos todos. Así vamos a preparar el partido, así van a venir los jugadores esta tarde, con ganas de afrontarlo ya. No conseguimos el resultado ante el Real Betis y afrontamos este partido con la ilusión de eliminar ese dolor y dar una alegría a nuestra afición", expuso.