¿Habrá rotaciones contra el Athletic Club en Copa?

Como en cada ronda de esta Copa del Rey a causa de la situación liguera, la gran pregunta para Carlos Corberán en sala de prensa fuesi hará o no rotaciones en el equipo. El hecho de ser unos cuartos de final en Mestalla, no obstante, cambian mucho el panorama y la respuesta del entrenador no desepaja demasiadas sudas.

El entrenador valencianista, que se pasó la comparecencia entera repitiendo el término "ilusión", destacó que para ellos el envite frente a los vascos es el más importante que tienen: "Vamos a entregarnos en cada acción y con identidad de juego y competitiva que tenemos, por encima de quién juegue. La ilusión es máxima.", exponía Corberán.

"Los que estén en mejor forma"

Dada la ambigüedad en la respuesta, volvió a ser cuestionado por ello, pero se mantuvo en la misma línea: "Afronto la competición dándole la mayor importancia", aunque dio alguna pista, señalando que jugarán "los futbolistas que llegan en mejor forma", dijo el entrenador.

Danjuma y Pepelu abrazan a Ramazani, que asumió la responsabilidad de lanzar el penalti en el minuto 93 / LaLiga

A partir de ahí, habrá que ver si decide hacer cambios o no en una de esas semanas de acumulación de partidos. Futbolistas como Unai Núñez, Guido Rodríguez -que estará disponible después de superar la gastrointeritis- Javi Guerra o Largie Ramazani esperan su turno y Corberán tendrá que decidir cuánto 'fuerza' jugar con los habituales titulares.