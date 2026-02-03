Hugo Duro apela al pasado para 'encender' Mestalla antes del duelo copero ante el Athletic

El pasado siempre vuelve cuando más se necesita. Y en el Valencia CF, con la Copa del Rey como refugio emocional en tiempos complicados, Hugo Duro ha decidido mirar atrás para impulsar al presente. El delantero madrileño ha publicado en las últimas horas una historia en Instagram que ha revuelto los sentimientos del valencianismo: imágenes de aquella mágica noche del 2 de marzo de 2022, cuando Mestalla empujó al equipo hacia la final de La Cartuja tras eliminar al Athletic Club.

Celebraciones sobre el césped, abrazos, sonrisas y una panorámica inolvidable desde el balcón del feudo valencianista, con la Avenida de Suecia abarrotada de aficionados blanquinegros. Todo acompañado por un mensaje tan sencillo como directo: “Volvamos a vivirlo”. Una frase que hoy resuena con fuerza en la antesala de un nuevo cruce copero frente al conjunto bilbaíno.

En un momento delicado en LaLiga, el gesto de Hugo Duro no es casual. Es una llamada al orgullo, a la memoria y a la fe en una competición que históricamente ha servido como salvavidas para el club de Mestalla.

El recuerdo imborrable de 2022

Aquella Copa del Rey de 2022 marcó un antes y un después para una generación de futbolistas y aficionados. El Valencia firmó un recorrido épico que le llevó hasta la final, y Hugo Duro fue uno de sus grandes protagonistas.

El delantero fue decisivo en varias eliminatorias: anotó en cuartos de final ante el Cádiz, marcó en las semifinales en San Mamés y volvió a ver puerta en la final frente al Real Betis en La Cartuja. Su rendimiento convirtió al entonces recién llegado en una de las piezas más importantes del equipo.

La semifinal ante el Athletic quedó grabada en la memoria colectiva. Empate a uno en la ida en Bilbao y victoria por 1-0 en Mestalla con un gol inolvidable de Gonçalo Guedes. Aquella noche, el estadio fue una caldera y la comunión entre grada y equipo alcanzó uno de sus puntos más altos en una última década ominosa. Ahora, tres años después, Hugo Duro recupera esas imágenes como símbolo de lo que el Valencia es capaz de lograr cuando se conecta con su hinchada.

Hugo Duro, de revelación a líder del vestuario

Desde entonces, la figura de Hugo Duro no ha dejado de crecer. Lo que empezó como una apuesta se ha convertido en una realidad incuestionable. A día de hoy, el delantero es uno de los líderes del vestuario, referente en el campo y máximo goleador del equipo.

Su compromiso con el club, su cercanía con la afición y su carácter competitivo le han convertido en uno de los jugadores más queridos por Mestalla. No solo aporta goles, sino también actitud, presión, sacrificio y un sentimiento de pertenencia que conecta directamente con la grada.

La publicación en Instagram no es solo nostalgia. Es un mensaje interno y externo. Para sus compañeros, es un recordatorio de lo que pueden lograr juntos. Para la afición, una invitación a creer. Para el rival, una advertencia emocional: Mestalla vuelve a estar preparado para las grandes noches.

Una Copa para refugiarse del sufrimiento liguero

La realidad en LaLiga es dura. Por tercer año consecutivo, el Valencia se mueve en una zona peligrosa de la clasificación. Actualmente, el equipo se encuentra apenas un punto por encima de los puestos de descenso, con una temporada marcada por la irregularidad y la tensión constante.

En este contexto, la Copa del Rey aparece como un oasis. Como un espacio donde el equipo puede liberarse, competir sin el peso de la clasificación y recuperar sensaciones positivas. La historia del club avala esta relación especial con el torneo del KO. El Valencia siempre ha sido un equipo “bronco y copero”, capaz de crecerse en eliminatorias a partido único. Y si ese partido es en Mestalla, las opciones se multiplican.

Con el pase a semifinales en juego, el encuentro ante el Athletic se presenta como una oportunidad para dejar atrás miedos y abrazar la épica.

Athletic Club, un rival con cuentas pendientes

El Athletic Club es un viejo conocido en este tipo de escenarios. Los duelos entre ambos equipos en Copa suelen ser intensos, equilibrados y cargados de historia.

En 2022, el Valencia se impuso en semifinales tras una eliminatoria vibrante. Pero en 2023 llegó la revancha. En cuartos de final, el conjunto bilbaíno eliminó a los de Gattuso con un contundente 1-3 en Mestalla, en un partido donde los valencianistas no estuvieron a la altura del contexto.

Aquella noche dejó heridas abiertas. Falta de intensidad, desconexión y una sensación de oportunidad perdida que todavía persiste en la memoria del entorno. Ahora, el cruce vuelve a repetirse, con un nuevo entrenador, un nuevo contexto y una nueva oportunidad para reescribir la historia.

Mestalla, factor diferencial

Si hay algo que no cambia es el papel de Mestalla. En las grandes citas, el estadio se transforma. El ambiente, la presión y la cercanía con el césped convierten cada partido en una experiencia única. La imagen compartida por Hugo Duro desde el balcón del estadio, con la Avenida Suecia teñida de blanco y negro, resume mejor que cualquier estadística lo que significa una noche copera en Valencia.

El club espera un lleno absoluto. La afición, consciente de la importancia del encuentro, responde. Y el equipo sabe que tendrá detrás a su mejor aliado.

“Volvamos a vivirlo”, más que una frase

El mensaje de Hugo Duro no es una simple consigna motivacional. Es una declaración de intenciones. Un recordatorio de que el Valencia, pese a sus dificultades, sigue teniendo alma, historia y capacidad para competir. “Volvamos a vivirlo” resume el deseo colectivo: volver a sentir, volver a creer, volver a celebrar juntos. Volver a convertir Mestalla en un fortín. Volver a soñar con otra noche inolvidable.

En una temporada marcada por la incertidumbre, el delantero ha encendido una chispa emocional que puede marcar la diferencia. Porque en el fútbol, especialmente en la Copa, la emoción también juega. Y Hugo Duro, con una simple historia de Instagram, ha logrado activar la memoria y la ilusión de todo un valencianismo que se aferra al pasado para construir el futuro.