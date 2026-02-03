El Mallorca deja al Valencia a un punto del descenso
El conjunto de Mestalla esta pagando cara su nefasta primera vuelta y el triunfo bermellón le sitúa de nuevo al borde del abismo
La pesadilla del descenso no deja de perseguir al Valencia CF. A pesar de las victorias frente a Getafe y Espanyol, la derrota contra el Real Betis le vuelve a poner en una tesitura muy delicada, más si cabe tras la victoria del Mallorca frente al Sevilla.
El conjunto de Mestalla está pagando su nefasta primera vuelta y el triunfo bermellón escenifica una situación dramática de cara a la siguiente jornada. El Valencia CF está a un solo punto del descenso en el que está el Rayo Vallecano cuando le toca recibir en casa al Real Madrid, contra el que tendrá que sacar un resultado positivo para tratar de evitar caer a la zona roja de la clasificación en vísperas del derbi contra un Levante UD que cotiza al alza.
Muchos equipos en pocos puntos
Los blanquinegros tienen 23 puntos, los mismos que el Getafe CF, uno más que el conjunto rayista y aventajan en cinco al cuadro granota. Por encima, el equipo de Corberán tiene uno menos que Mallorca, Sevilla y Elche y dos menos que Alavés, Girona y Osasuna, por lo que todo está muy compacto en la clasificación en un momento de máxima dificultad en el calendario del equipo.
La próxima jornada albergará varios partidos entre rivales directos como el Rayo-Oviedo o el Alavés-Getafe en los que los dos equipos que persiguen al Valencia tienen rivales algo más 'asequibles' que los valencianistas, especialmente el combinado de vallecas.
Primero la Copa
Antes de preocuparse por eso, el Valencia CF afrontará este miércoles los cuartos de final de la Copa del Rey ante su gente. El rival no es otro que un Athletic Club metido en el 'lío' de la zona media-baja de la tabla, por lo que además de estar en juego disputar unas semifinales coperas, también lo está dar un golpe anímico a un rival liguero que no vive su mejor momento y cargar las pilas para unas jornadas clave.
