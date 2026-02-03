¿Qué nota le pones al mercado de fichajes de invierno del Valencia CF?
A lo largo del mes de enero llegaron Sadiq, Unai Núñez y Guido para reforzar al equipo de Corberán. ¿Te parece suficiente viendo las necesidades del equipo?
Ron Gourlay ha corregido algunas de las carencias que dejó pendientes el pasado verano. Umar Sadiq fue el primero en llegar, aprovechando la negociación encarrilada que dejó sin rubricar sobre la bocina con la Real Sociedad. El puesto de '9' era una necesidad imperiosa y ha quedado cubierta con el nigeriano.
Otras lagunas se encontraron en el centro del campo, el puesto de central y el lateral derecho. Las ausencias en el centro de la zaga aumentaron una necesidad arrastrada y el elegido fue Unai Núñez, mientras que para la medular llega Guido con la intención de hacerse pronto con la titularidad y ganarse así un puesto con Argentina de cara al Mundial 2026.
Para el carril derecho no llegó nadie en verano ni tampoco en enero, por lo que tocará esperar a la próxima ventana y tirar de Foulquier y el lesionado Thierry hasta entonces. Por otro lado, se han cerrado fichajes a futuro como Haas o Dieng.
