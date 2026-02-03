UVA Mestalla denuncia que el Ajuntament ha vuelto a ignorar al juzgado con el expediente administrativo del Nou Mestalla

Un juzgado contencioso-administrativo ha tenido que requerir hasta en tres ocasiones al Ayuntamiento de Valencia la remisión íntegra del expediente administrativo relativo al proyecto del nuevo estadio del Valencia CF, sin que, a día de hoy, se haya aportado la documentación completa solicitada. Así lo denuncia el colectivo Últimes Vesprades a Mestalla en un contundente comunicado, que subraya la falta de transparencia del proceso y la posible voluntad de la administración por obstaculizar la actuación de la justicia.

El litigio, que fue iniciado por el mismo colectivo contra el consistorio valenciano, pone el foco en lo que califican como “irregularidades graves” en la tramitación del proyecto del Nou Mestalla, reclamando tanto la documentación aportada por el club como los informes y decisiones internas del Ayuntamiento que afectan al proceso.

Tres intentos sin éxito

Según el citado comunicado, los documentos clave que deberían haber sido facilitados ya han sido requeridos judicialmente en varias ocasiones sin éxito, lo que evidencia, en su opinión, una falla en los mecanismos de control democrático y rendición de cuentas.

En su comunicado, Últimes Vesprades a Mestalla señala que la reiterada necesidad de requerimientos judiciales para acceder a la documentación del expediente evidencia no solo opacidad administrativa, sino también una posible negativa implícita a facilitar los mecanismos de control público. El texto hace hincapié en la percepción social de debilitamiento en la confianza en las instituciones cuando estas no facilitan información esencial en procesos de interés general.

úvaM llama a la acción a la sociedad valenciana

El comunicado también carga duramente contra la gestión actual del club por parte de su máximo accionista y del “local management”, así como contra sectores sociales y políticos que, según el colectivo, no han defendido suficientemente los intereses del club ni de la ciudad. El colectivo llama a la sociedad valenciana a exigir responsabilidades y transparencia, al tiempo que cuestiona quién se beneficia realmente de un proyecto que, afirman, hipotecará al Valencia CF durante décadas y conlleva riesgos económicos y urbanos significativos.

Comunicado íntegro

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Últimes Vesprades a Mestalla contra el Ayuntamiento de València por graves incumplimientos relacionados con el proyecto del nuevo estadio, se ha producido un hecho de una gravedad excepcional: el juzgado ha tenido que requerir hasta en tres ocasiones al Ayuntamiento la remisión íntegra del expediente administrativo, sin que, a día de hoy, se haya aportado de manera completa.

Y no estamos hablando de documentación accesoria ni de simples trámites administrativos, sino de los expedientes clave que recogen la documentación sobre las graves irregularidades denunciadas en el contencioso, tanto en lo que respecta a lo aportado por el club como a las actuaciones —o omisiones— del Ayuntamiento al respecto.

Cuando ni siquiera los requerimientos judiciales garantizan la transparencia y la rendición de cuentas, nos encontramos ante una grave quiebra del mecanismo democrático básico de control de la Administración, que conecta con una percepción cada vez más extendida entre la ciudadanía: la pérdida de confianza en unas instituciones que deberían defender el interés general, pero que actúan con opacidad o con una diligencia selectiva que erosiona la credibilidad pública.

Este contexto ayuda a entender el profundo abandono en el que se encuentra el Valencia CF en la actualidad, posiblemente en el momento más crítico de su historia.

Así van las obras del Nou Mestalla / SD

Evidentemente, nada puede esperarse del máximo accionista, que está consumiendo en pocos años lo que más de un siglo de historia y la participación de miles de valencianistas construyeron, ni del autodenominado, con suprema pedantería, local management, colaboradores necesarios de una debacle deportiva, económica y moral sin precedentes, utilizando la cultura del club al servicio de su amo y a cambio de un buen salario.

Pero el Valencia también ha sido abandonado por los sectores sociales que deberían haber defendido el papel central del club en la sociedad valenciana, nuestras supuestas élites, ya ausentes en el momento clave de la venta y desaparecidas desde entonces, como tantas veces hemos visto en la historia de nuestro pueblo.

También, a la vista de cómo han ido las cosas, ha sido dejado solo por una clase política que, por acción o por omisión, ha decidido respaldar a quien, mentira tras mentira, está arrastrando al club hacia el abismo.

Pero hoy nos encontramos con un nuevo elemento: la apariencia de que existen algunos miembros de la función pública —cuya función es cumplir y hacer cumplir la norma en defensa del bien público— que están poniendo obstáculos a la acción de la justicia y a la necesaria rendición de cuentas, no sabemos si por iniciativa propia o por indicaciones de otros, con el objetivo evidente de que los hechos consumados sepulten las irregularidades denunciadas. En relación con ello, volvemos a manifestar nuestra voluntad de llegar hasta donde sea necesario para exigir las responsabilidades correspondientes en este sentido, pase el tiempo que pase.

Ante todo ello, pensamos que ha llegado el momento en que, tanto los valencianistas como el conjunto de la sociedad valenciana, debemos hacernos la pregunta que ya se hacían los antiguos romanos: cui prodest? ¿A quién beneficia todo esto que, evidentemente, no beneficia al Valencia? ¿Quién ganará con un cambio de estadio que está exigiendo opacidad, esfuerzos desproporcionados y una aplicación desigual de las normas? ¿Quién acabará aprovechando una oportunidad urbanística en el solar de Mestalla mientras el Valencia CF queda hipotecado durante décadas, condenado, en el mejor de los casos, a la irrelevancia y, en el peor, al abismo?

Y todo ello, sin que importe que el club y la ciudad pierdan un patrimonio único en el fútbol europeo, un estadio centenario, a cambio de un recinto sin identidad, alejado de los planteamientos iniciales, absolutamente fuera de las posibilidades del club y sustentado en ficciones económicas que recuerdan demasiado a los argumentos utilizados durante el infame proceso de venta.

Desde Últimes Vesprades a Mestalla apelamos a todos los agentes sociales valencianos a asumir la gravedad de esta situación y a exigir que se ponga fin a una deriva que ha pasado de amenazar el futuro del Valencia CF a poner en entredicho la credibilidad de nuestras instituciones