Una nueva cita de Copa del Rey llega a Mestalla. Valencia CF y Athletic Club se verán las caras este miércoles en el estadio valencianista en lo que será un duelo a vida o muerte. Sólo puede quedar uno en la competición al tratarse de una eliminatoria a partido único y el ganador pasará a semifinales, cargándose de moral tanto el equipo como la afición.

Para la cita, ambos cuadros cuentan con numerosas bajas importantes. En principio, los de Corberán mantienen sólo las ausencias de Diakhaby, Thierry y Julen, mientras que Valverde deberá recomponer varias zonas del tablero ante las ausencias.

En la última semana han causado baja Sancet y Nico Williams. Los navarros son piezas clave en el esquema rojiblanco, pero tendrán que ser sustituidos de cara al viaje a València. A su vez, podría incluso darse la tesitura de formar con cuatro laterales en la línea defensiva, dadas las bajas de Vivian y Paredes (por sanción), así como el renqueante estado físico de Laporte. Tampoco podrá contar con el sancionado Yeray hasta abril ni con el todavía lesionado Egiluz, ya con ficha del primer equipo.

Valverde tiene un grave problema con las bajas para el partido de Copa contra el Valencia en mestalla / EFE

Alineaciones probables del Valencia CF - Athletic Club de Copa del Rey

Valencia CF: Dimitrievski; Foulquier, Unai Núñez, Tárrega, Jesús Vázquez; Guido, Javi Guerra, Almeida; Diego López, Ramazani y Sadiq.

Athletic: Padilla; Gorosabel, Lekue, Yuri, Boiro; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Navarro, Iñaki Williams y Guruzeta.

Mestalla dictará sentencia el miércoles a partir de las 21 horas.