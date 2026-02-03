Este miércoles 4 de febrero de 2026, el Valencia CF recibe al Athletic Club en el Estadio de Mestalla en uno de los partidos más esperados de cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26. El choque arrancará a las 21:00 horas, en una cita en la que los ché buscarán aprovechar el factor campo para seguir vivos en la competición del KO.

Desde el punto de vista periodístico, y con décadas de seguimiento de encuentros coperos, este duelo entre dos clásicos del fútbol español reúne historia, rivalidad y la ambición de meterse en semifinales de una competición que siempre ha deparado emociones intensas.

Horario y dónde ver en TV el Valencia CF - Athletic Club de Copa del Rey en Mestalla

21:00 horas: Valencia CF vs Athletic Club en el estadio de Mestalla.

Valencia CF vs Athletic Club en el estadio de Mestalla. En España , la señal principal para seguir el partido será Movistar Copa del Rey / M+ LaLiga , que cuenta con los derechos de emisión en directo.

, la señal principal para seguir el partido será , que cuenta con los derechos de emisión en directo. El seguimiento en directo minuto a minuto, estadísticas y narración en vivo se podrá seguir en Superdeporte.

Noticias relacionadas

JM López

Este Valencia CF - Athletic Club no solo es crucial por el pase a semifinales de Copa del Rey, sino también por el contexto competitivo de ambos equipos en la temporada y la exigencia que representa jugar a partido único en una ronda tan trascendental del torneo del KO. Además, mientras que una derrota sería un jarro de agua fría para jugadores y aficionados, alcanzar las semis supondría una gran carga de motivación de cara a LaLiga.