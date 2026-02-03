Lesionados y sancionados para el Valencia CF - Athletic Club de Copa del Rey

Una nueva cita de Copa del Rey llega a Mestalla. Valencia CF y Athletic Club se verán las caras este miércoles en el estadio valencianista en lo que será un duelo a vida o muerte. Sólo puede quedar uno en la competición al tratarse de una eliminatoria a partido único y el ganador pasará a semifinales, cargándose de moral tanto el equipo como la afición.

Para la cita, ambos cuadros cuentan con numerosas bajas importantes. En principio, los de Corberán mantienen sólo las ausencias de Diakhaby, Thierry y Julen Agirrezabala por lesión, además de la del sancionado Rivero.

Por parte de los vascos, a Ernesto Valverde se le acumulan los problemas. Más allá de los sancionados Yeray (por dopaje) y Paredes, son muchos los lesionados. En los últimos días se sumaron a la lista de bajas Sancet y Nico Williams, mientras que otros como Egiluz o Sannadi llevan tiempo fuera por diferentes problemas físicos. Ninguno estará disponible para Mestalla.

Vivian y Robert Navarro roban una pelota en el Levante - Athletic / Germán Caballero

Vivian y Laporte, entre algodones

Respecto a los problemas en defensa y la posibilidad de recuperar a alguno de los tocados del Athletic, el técnico extremeño no despejó las dudas: "Vivian no se ha entrenado estos días, lleva toda la semana sin entrenar. Aymeric (Laporte) está entrenando pero según comentan los médicos es un poco pronto". En caso de no poder contar con ellos, Yuri volverá a ser central y podría estar acompañado por Lekue o Vesga. Los jóvenes navarros Jon de Luis o Iker Monreal, convocados las últimas jornadas de Europa League y LaLiga, tiene opciones de jugar. Estas son las alineaciones probables para el Valencia - Athletic.