El Valencia CF cierra el mercado sin sorpresa de última hora

El Valencia cerró el mercado sin un cuarto 'jinete', pero con la sensación de haber realizado un mercado óptimo teniendo en cuenta de dónde venía los últimos años. Se cerró Sadiq, que se intentó en verano sin suerte, se logró Unai Núñez como cedido y se llegó a Guido Rodríguez, plan A en el centro del campo en una operación que estuvo cerca de caerse y que se cerró como hombre libre, pero solo hasta verano. Al final, tres refuerzos en tres posiciones en busca de la salvación. No excelente, pero sí con la sensación de que el objetivo del rendimiento inmediato sí puede haberse logrado en Mestalla.

El KO contra el Betis rescató algunos de los malos hábitos que ha tenido el conjunto de Mestalla en la primera parte del curso. A pesar de eso, el equipo compitió, lo intentó y estuvo cerca de llevarse un empate de La Cartuja. El rival, con muchas bajas, no agobió en exceso a la defensa valencianista y solo la indolencia de Santamaría desde su entrada en el campo dejó sin premio a un equipo que ha mostrado una mejoría clara en los últimos dos encuentros. La entrada del francés muestra por otra parte lo necesario que es que se adapte Guido Rodríguez, el gran protagonista del mercado de invierno.

Hugo Ferrer

El argentino llegó para dar un plus a la medular y a la espera de su debut, Corberán tiene una pieza de un nivel importante si recupera la versión del Betis. Esa que no ha podido mostrar en el West Ham, pero que espera encontrar en Mestalla y en una liga que le permite explotar sus virtudes. Y visto lo visto con Santamaría, la realidad es que su llegada era algo necesario.

El primero en llegar en enero fue Sadiq. El delantero era uno de los grandes objetivos en verano, pero se falló en su fichaje. Y ahora en invierno sí se logró desbloquear a una Real Sociedad que ha puesto más facilidades en esta ocasión. Desde su llegada no se ha asentado en el once, pero sí ha dejado un buen rendimiento en varios encuentros en Copa y LaLiga. Y por último está Unai Núñez, fichaje adelantado por Superdeporte. El exjugador del Celta, Athletic y en último lugar Hellas Verona aterriza en Mestalla después de jugar prácticamente todo en Italia. Todavía no ha debutado, pero Corberán está contento con su rendimiento en los entrenamientos y podría tener pronto minutos.

PRESENTACIÓN DE GUIDO Y UNAI NÚÑEZ / VCF

El extremo y otro central

El Valencia CF ha explorado en las últimas semanas otras opciones además de los fichajes que sí ha logrado culminar. El centro de la defensa era uno de esos grandes objetivos antes incluso de la lesión de Diakhaby. Se intentó con fuerza el fichaje de Justin de Haas, nombre adelantado por Superdeporte, pero finalmente será para verano tras no llegar a un acuerdo con Famalicao. Amenda también era otro de los nombres que estaban sobre la mesa.

Por su parte, el extremo es uno de esos nombres que el Valencia CF intentó y que trabajó hasta el último día, pero la negativa de Santamaría y Raba de salir del Valencia complicó las posibilidades en el mercado de fichajes.

Noticias relacionadas

El lateral y la vía del sub-23

El Ceo de Fútbol Ron Gourlay, el director de Captación y Scouting Lisandro Isei y el técnico Carlos Corberán manejaron la opción de poder firmar a algún futbolista sub-23 ante la imposibilidad de liberar una ficha del primer equipo, pero finalmente no se dio. La Academia tenía desde hace semanas la orden de mantener una ficha libre del filial hasta el final, pero no se logró atacar ninguna operación en el mercado.