Valverde avisa al Athletic: "Mestalla aprieta mucho y hace que el Valencia se supere a sí mismo"

Ernesto Valverde no se fía del Valencia y menos de Mestalla. El técnico del Athletic respeta al equipo de Corberán a pesar de su delicada posición en la liga: el Valencia "no está en un mal momento" y en las últimas jornadas está "jugando mejor".

"El Valencia perdió el otro día, pero no está en un mal momento. Antes del partido ante el Betis, había sacado los seis puntos anteriores. Yo le veo mejor, ha habido momentos que han estado más bajos, pero les veo bien. Tiene una plantilla larga, hacen cambios en Copa, es unos cuartos de final que te dan acceso a una semifinal y es una oportunidad. Es verdad que no estamos en nuestro mejor momento los dos equipos pero es un partido definitivo para pasar a semifinales, hay que intentarlo”.

Valverde, extécnico del conjunto valenciano, recalcó que Mestalla es un campo que "aprieta mucho a sus jugadores, pero que cuando está conectado con su equipo empuja mucho" y provoca que el Valencia "se supere a sí mismo".

"Es un campo que aprieta mucho a sus jugadores, muchas veces no es fácil jugar, pero cuando está conectado con su equipo le empuja mucho. Hace que el Valencia se supere a sí mismo. Nos estamos jugando un pase a semifinales, es importante para el público, hace que el jugador dé algo más diferente”.

Acerca del partido, avanzó, a falta del último entrenamiento, la baja de Alex Berenguer, la casi segura ausencia de Dani Vivian, sus dudas sobre Aymeric Laporte y Nico Williams y la titularidad en la portería de Alex Padilla.

Ratificado por Uriarte

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, agradeció el respaldo que le ha ofrecido este martes el presidente, Jon Uriarte, si bien asume que "en el fútbol hay que ganar y los resultados son los que mandan".

"Desde que estoy aquí, no solo ahora, siempre he sentido la confianza de los presidentes que han estado y de la gente que está detrás. Eso en el Athletic siempre está garantizado y además es como tiene que ser hasta el último día", apuntó el técnico en la rueda de prensa previa al partido de Copa frente al Valencia.

Uriarte recalcó en una comparecencia ante la prensa para valorar la primera parte de la temporada que Valverde tiene la plena "confianza del club y de los jugadores" y que "es la persona idónea para sacar adelante" al equipo rojiblanco de la delicada situación liguera en la que se encuentra.

"Siempre lo he agradecido y está bien, pero en el fútbol los resultados mandan. Eso es algo que sabemos todos los que estamos aquí", dijo el técnico, asumiendo también como parte del cargo que, por parte del entorno, "si ganas se arregla todo y si pierdes y el entrenador siempre está señalado".

