Ahora Juan Cala 'dispara' contra Fali

Juan Cala, exjugador del Cádiz al que Mouctar Diakhaby denunció por insultos racistas en abril de 2021, ha justificado delante de los medios el despido por parte del club gaditano del futbolista valenciano Fali. Actual director deportivo, Cala ha dado los argumentos de la entidad andaluza para rescindir el contrato del defensa de 32 años tras ocho temporadas de vínculo.

El coordinador deportivo aludió a supuestas faltas de disciplina y evocó renovaciones del pasado que fueron muy complicadas. Tras varias campañas como compañeros y líderes del vestuario cadista, ahora Cala se pone del lado de la directiva y del presidente, Manuel Vizcaíno.

"Fali ha sido compañero mío y hemos pasado varios episodios juntos. Él y el presidente han tenido una relación muy cercana y el presidente lo ha respaldado y defendido siempre. No reunía las condiciones deportivas adecuadas desde hace un tiempo, en lo que entiende el club, y el Consejo de Administración ha decidido ser un despido disciplinario. Cuando despides por esto, es porque la disciplina no es la adecuada. No es por gusto", explicó ante la prensa el exjugador que vivió una enorme polémica en la recta final de la temporada 2020/21 después de insultar supuestamente a Diakhaby con la frase "negro de mierda" en un lance del Cádiz-Valencia en la Liga.

Tiempos difíciles para Fali

Fali, valenciano de etnia gitana, ha vivido tiempos convulsos en el club gaditano. Según Cala, "los cuerpos médicos y la dirección deportiva entienden que no reúne las condiciones físicas" para competir. "Por ende, el Consejo ha decidido despedirle. Es una pena que salga así, pero también es una pena que no reúna las condiciones adecuadas para seguir", zanjó el hoy director deportivo del Cádiz.

Informe de la dirección deportiva de Cala

De hecho, Cala ha estado detrás de la decisión final. Como admite: "Hicimos un informe y el club tomó una decisión".

Antes de acabar con el asunto, elexjugador dejó algún dardo más contra Fali, como el de recordar los periodos de renovaciones pasadas. "La relación ha sido bastante larga con el club. Se le ha renovado en dos ocasiones. Ya el año pasado tuvimos problemas con esa renovación", señaló. Y concluyó: "Ahora ha tenido numerosas lesiones y no ha estado al nivel que debe estar un jugador profesional".