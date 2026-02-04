Corberán castiga a Raba y Santamaria

El Valencia CF vela armas en su hotel de concentración de cara a los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club. El equipo está preparado para vivir otra noche inolvidable en Mestalla que le lleve a unas semifinales y a soñar con el título. Carlos Corberán ya tiene definida una convocatoria donde hay dos ausencias que no han pasado desapercibidas, siendo las de Dani Raba y Baptiste Santamaría. La decisión del entrenador procedente de Cheste es un mensaje directo a ambos después de haberse negado a salir en invierno y, por consiguiente, impedir que el club se reforzarse con un cuarto futbolista tras las llegadas de Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Nuñez.

Ninguno de los dos futbolistas entra en la lista de Carlos Corberán para un encuentro clave, pese a estar disponibles físicamente y sin problemas aparentes. Ambos jugadores estuvieron muy cerca de salir del club durante el mercado de enero, pero finalmente decidieron quedarse y no aceptar las opciones que tenían para cambiar de equipo. En el seno del Valencia esa decisión no sentó bien, ya que desde las profundidades se trabajó en darles salida para liberar espacio y reajustar la plantilla.

La lista la completan 3 del filial

Su continuidad, de esta manera, tiene consecuencias deportivas a las primeras de cambio. La no convocatoria de Raba, descartado inicialmente ante el Betis, y Santamaría con vistas al ilusionante duelo contra el Athletic Club se interpreta como una decisión técnica pero trasmitiendo un futuro muy incierto para ambos. Sin Thierry, Agirrezabala y Diakhaby por lesión, ni Rivero por sanción, la lista la completan, procedentes del filial, Abril, Raúl Jiménez e Iranzo con vistas a un encuentro ilusionante y que pone en el horizonte unas semifinales de Copa del Rey.