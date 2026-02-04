La acción con 1-1 entre Yuri y Ramazani que García Verdura se 'comió'

García Verdura es uno de los mejores árbitros de la categoría y sobre eso hay pocas dudas. Tan cierto es eso como que ha cometido un error grosero en el que su compañero del VAR le ha perjudicado clarísimamente. Con 1-1 en el marcador, en el minuto 85, Ramazani buscó un pase largo al que no llegó por un agarrón claro de Yuri sobre el futbolista del Valencia CF. A pesar de que el agarrón es muy claro, el árbitro de campo y el que lo veía por la tele desde una habitación (esto es más grave) decidieron no intervenir en una acción que podía haber decantado la eliminatoria. Así lo ha visto Corberán tras el encuentro. "No ha habido repetición, desde la cámara se percibe el agarrón. Entiendo que en el VAR entienden que es insuficiente, pero agarrón ha habido", señaló.

Después del ridículo de aquellos que insinuaron que el Valencia CF era beneficiado por esa acción final en el encuentro contra el Espanyol, el cuadro de Corberán ha sido perjudicado en dos encuentros de manera consecutiva. Primero porque Copete nunca hizo penalti en La Cartuja, pero Sánchez Martínez (uno de los peores árbitros de la categoría) decidió que sí lo era y el del VAR no quiso corregirle.

Noticias relacionadas

En esta ocasión fue en Mestalla donde es cierto que Tárrega hizo penalti y nadie se queja de esa acción, pero al mismo tiempo hubo una roja clara de Yuri Berchiche por agarrón a Ramazani que nunca se pitó. De hecho, lo único que dejaría a Yuri sobre el campo es si el futbolista estuviera en fuera de juego en el inicio de la acción, pero como la televisión no ha repetido la acción y no se han visto las líneas es imposible saber por qué no se expulsó al lateral (central en esta ocasión) en una acción que parece clara.