Carlos Corberán tras el Valencia - Athletic: "Acepto la responsabilidad con mucho dolor"

¿POR QUÉ HA TARDADO TANTO EN HACER LOS CAMBIOS EN EL CENTRO?

"Teníamos también a Foulquier con molestias y había que aguantar y no precipitarnos en hacer un cambio que nos dejara con uno menos en el campo. Teníamos que mejorar bien ese aspecto. Precipitar el cambio de Foulquier y luego perder un medio centro era algo que no queríamos que pasara"