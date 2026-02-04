En Directo
Carlos Corberán tras el Valencia - Athletic: "Acepto la responsabilidad con mucho dolor"
El entrenador del Valencia CF ha mostrado su lado más triste al calificar de "decepción" la eliminación en el duelo de cuartos del torneo del KO en Mestalla
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán desde Mestalla.
¿QUÉ OPINA DE QUE SADIQ PIDIERA PERDÓN?
"No lo he visto, no sé que ha hecho. Entiendo que tenía ganas de meter gol, pero nos ha aportado mucho trabajo y un jugador nunca quiere sufrir una acción en la que se marca un gol en propia. El mensaje es de agradecimiento y tenemos que darlo nosotros levantándonos el domingo"
¿AHORA QUÉ?
"Lo primero es digerir el dolor, porque la misma ilusión que tenía la afición la tenía el equipo. Solo podemos digerir la pena y el dolor. Esa es la lectura, a partir de aquí LaLiga no para. Tenemos que luchar mucho y todos nuestros esfuerzos van a estar en reponernos de ese golpe"
¿CÓMO PUEDE EL EQUIPO CERRAR LOS PARTIDOS?
"Las dos derrotas son distintas. El otro día al equipo le faltó interpretar bien el hacernos más bloque, pero el ímpetu de ir a presionar los generó esa presión que no supimos resolver. La acción previa al gol es una pérdida de posición por querer hacer el gol. Tiene que ver más con la interpretación que con la gestión de los últimos minutos"
¿ENTIENDES LAS CRÍTICAS?
"Acepto la responsabilidad con mucho dolor por que la ilusión que teníamos hoy era enorme"
¿FALTA DE RAMAZANI AL FINAL?
"No ha habido repetición, desde la cámara se percibe el agarrón. Entiendo que en el VAR entienden que es insuficiente, pero agarrón ha habido"
¿POR QUÉ HA TARDADO TANTO EN HACER LOS CAMBIOS EN EL CENTRO?
"Teníamos también a Foulquier con molestias y había que aguantar y no precipitarnos en hacer un cambio que nos dejara con uno menos en el campo. Teníamos que mejorar bien ese aspecto. Precipitar el cambio de Foulquier y luego perder un medio centro era algo que no queríamos que pasara"
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE JAVI GUERRA?
"Ayer tuvo un virus estomacal, tuvo vómitos y fiebre. No estaba en condiciones perfectas de entrar. La confianza con él es intacta"
¿QUÉ LE FALTA AL VALENCIA PARA SER DOMINANTE?
"La decepción también viene por no aprovechar ese factor campo convierte esto en más doloroso. Hemos concedido un gol raro y luego el equipo ha tenido ese momento donde nos hemos volcado y hemos tenido la posibilidad de generar algo más. No ha habido grandes ocasiones para ningún equipo. Desafortunadamente en la última acción nos han conseguido marcar"
¿TIENE MIEDO DE QUE ESTE PALO AFECTE EN LIGA?
"Sí, el partido de hoy es un palo. El compromiso con pasar de ronda era máximo. Queríamos estar entre esos cuatro equipos de semifinales. No lo hemos conseguido y eso es difícil de digerir porque la ilusión era tremenda. Esa decepción hay que digerirla lo antes posible para levantarnos para el domingo en Mestalla"
