Valencia CF - Athletic Club; la Copa del Rey, en vivo y en directo

La Copa del Rey no es un torneo más para el Valencia CF. Forma parte de su pasado glorioso y de su identidad bronca y copera. Por eso hay que dignifiarla y respetarla siempre. Nunca molesta. Ni en las buenas ni tampoco en las malas como en los últimos años de 'era Meriton'. La competición del KO se ha convertido en un refugio emocional para el valencianismo que hoy, lejos de la agonía de la clasificación, acudirá a Mestalla con la ilusión de vivir una de esas noches que se guardan en la memoria de por vida y se transmiten de generación en generación. Como la loca remontada al Getafe en 2019 o el emotivo pase a la final de 2022 con golazo de Gonçalo Guedes precisamente contra el Athletic. Por no hablar de las ocho veces que el equipo levantó el título a lo más alto. Queda lejos, demasiado, pero la afición se merece una alegría y la Copa es el camino más directo para volver a sentirse grandes en el fútbol español. Aunque sea por un día. Mestalla quiere la Copa.

Corberán y sus jugadores están obligados a tomarse la eliminatoria a partido único de octavos de final contra el Athletic como si les fuera la vida en ellos. Hay que ir a muerte. Igual que hará Mestalla. El viejo coliseo blanquinegro está en modo de partido grande desde hace días. No es para menos. El equipo está a noventa minutos de una semifinal de Copa y esos son palabras mayores sobre todo en un Valencia de mínimos como este. Esta noche se espera un lleno absoluto. Las entradas están agotadas y si hoy en día no se cuelga técnicamente el cartel de 'no hay billetes' es porque con las nuevas tecnologías salen localidades continuamente a la venta a medida que los abonados las liberan mediante el 'Asiento Libre'. Habrá ambientazo en el campo y en la calle. La Curva Nord ha convocado un recibimiento especial al autobús del equipo en la Avenida de Suecia a partir de las 19:00 horas. Mestalla se pondrá bonita. Es su Copa.

Un Athletic de Bilbao, en horas bajas para Mestalla y la Copa

El Athletic Club afronta este miércoles su visita a Mestalla para disputar los cuartos de final de la Copa del Rey en uno de los momentos más delicados de la temporada. No solo por el escenario, siempre complicado para los rojiblancos, ni por la importancia de la eliminatoria a partido único, sino por una lista de bajas que condiciona de forma severa el plan de Ernesto Valverde, especialmente en la línea defensiva.

El contexto competitivo tampoco acompaña. El Athletic llega a Mestalla muy tocado en Liga, con el descenso cada vez más cerca tras un empate in extremis en el último derbi vasco, un resultado que dejó más dudas que certezas. A ello se añade el golpe europeo: la derrota ante el Sporting en Champions, que dejó al equipo fuera de las eliminatorias y supuso un mazazo anímico importante. La sensación en Bilbao es de equipo fatigado, corto de efectivos y con la moral dañada, justo antes de una cita copera que históricamente ha sido refugio y vía de escape para el club. La realidad es que el Athletic llega a Mestalla en una situación límite, obligado a competir con lo justo y sin red.

El Valencia CF vela armas en su hotel de concentración de cara a los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club. El equipo está preparado para vivir otra noche inolvidable en Mestalla que le lleve a unas semifinales y a soñar con el título. Carlos Corberán ya tiene definida una convocatoria donde hay dos ausencias que no han pasado desapercibidas, siendo las de Dani Raba y Baptiste Santamaría. La decisión del entrenador procedente de Cheste es un mensaje directo a ambos después de haberse negado a salir en invierno y, por consiguiente, impedir que el club se reforzarse con un cuarto futbolista tras las llegadas de Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Nuñez.

La falta de centrales obliga al técnico rojiblanco a explorar alternativas ya utilizadas esta temporada. La primera opción es repetir con Yuri Berchiche como central, una solución que ya empleó recientemente frente a la Real Sociedad en Liga. El lateral zurdo cumplió con solvencia, pero el contexto de un derbi no es el mismo que una eliminatoria copera en Mestalla, con un rival que buscará cargar el área y explotar los duelos físicos.

La otra vía es darle la alternativa al canterano Iker Monreal, un movimiento que supondría colocar a un jugador en su posición natural pese a su inexperiencia en la élite. Valverde valora su madurez, pero es consciente de que debutar en unos cuartos de Copa del Rey no es un escenario sencillo para un futbolista de 20 años.

Dimitrievski; Unai Núñez, Cömert, Tárrega, Jesús Vázquez; Guido o Pepelu, Javi Guerra, Almeida; Diego López, Ramazani y Sadiq. Athletic: Padilla; Gorosabel, Lekue, Yuri, Boiro; Galarreta, Jauregizar; Unai, Navarro, Iñaki Williams y Guruzeta.

Este miércoles 4 de febrero de 2026, el Valencia CF recibe al Athletic Club en el Estadio de Mestalla en uno de los partidos más esperados de cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26. El choque arrancará a las 21:00 horas, en una cita en la que los ché buscarán aprovechar el factor campo para seguir vivos en la competición del KO.

