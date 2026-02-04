Las notas de los jugadores en el desastre ante el Athletic

El Valencia CF perdió y cayó eliminado. No es noticia el qué sino el cómo. Y lo peor es que en general prácticamente ningún jugador estuvo a su mejor nivel en otra noche para olvidar. Sobre todo porque el Athletic entró al partido con muchas bajas, con jugadores sin experiencia y con una dinámica de resultados que incluso les ha hecho hablar de descenso. Y eso es un ridículo más a la lista de un Valencia que había encontrado en la Copa del Rey su mejor punto de apoyo para mejorar en LaLiga. Pero ni con esas la afición puede llevarse una alegría a la boca. ¿Cómo estuvieron los jugadores? Así las notas del equipo contra el Athletic.

Las notas de los once titulares

7. Dimitrievski. Lo hizo en Cartagena y lo volvió a hacer ante el Athletic. Salvó al equipo con 1-1 en un penalti que atajó a Jauregizar y permitió que Mestalla siguiera soñando. Pero los sueños últimamente son pesadillas. Desastre de época ante un Athletic con tantas bajas que los del alevín estaban preparados por si acaso.

5. Jesús Vázquez. Cerró una buena acción en el descuento de la primera parte recuperando la zona tras pérdida de Rioja en un córner a favor. En el descuento de la segunda no estuvo bien eligiendo subir cuando tocaba aguantar con ese 1-1. No estaba donde le tocaba en la acción del 1-2 de Iñaki Williams.

5,5. Copete. Bien al corte, contundente y sin errores en salida. Se marchó lesionado a cuatro días de jugar contra el Madrid. Se está dejando todo en el campo, ya que arrastra molestias desde hace tiempo, pero con los problemas atrás ha querido sumar y lo ha hecho a buen nivel.

5,5. Cömert. En la línea de sus últimos encuentros. Buen partido, contundente y sin errores, que es lo más importante.

3. Foulquier. Los hay de izquierdas o de derechas. También de 'La que se avecina' o de 'Aquí no hay quien viva'. Eso sí, si en algo coincide todo el mundo es que Foulquier no tiene nivel. Hizo la falta tonta del 0-1 y su imagen en la marca a Iñaki Williams en el 1-2 deja claro que no le apetece esto de ponerse a jugar a fútbol. Debe estar a otras cosas. La gran pregunta es a qué está. Además, en ataque es un cero a la izquierda con un mano a mano que envió al palo.

6. Ugrinic. Más no puede hacer el pobre. Hace su trabajo, el de Foulquier cubriendo su zona un buen número de veces y si te descuidas te pone un bocata en los bares de Mestalla. Con once como él sería otro cantar, pero el problema es que lo suyo es un 'rara avis' en ese equipo.

5 Pepelu. Bien de actitud, no tanto en acierto. No fue su mejor partido en distribución, aunque lo intentó de todas las maneras posibles. Tampoco en defensa, donde le costó ganar más duelos que de costumbre.

4. Danjuma. Le faltó más mordiente y más verticalidad. En defensa no sufrió, pero apenas dio 5 pases en campo rival en todo el partido, lo que deja claro que le faltó más protagonismo. Lo peor con Danjuma es que nunca sabes lo que te vas a encontrar. O sí. De hecho le cuesta tener más días buenos que malos.

5. Rioja. Lo intentó de todas las maneras en el primer tiempo. No dejó de centrar, tanto con la derecha como con la izquierda. De hecho, el gol de Sadiq viene de un centro suyo, que no acertó pero que muestra su intención en todo momento. No fue su día en acierto.

5,5. Beltrán. Empezó el partido con mucha movilidad y llevando a sus compañeros a campo contrario. En el segundo tiempo dejó solo a Foulquier delante de Padilla, pero el lateral no supo aprovecharlo. Se fue apagando poco a poco por el desgaste y abandonó el campo en el 77' por Ramazani.

4,5. Sadiq. Le debe una paella a Padilla. No estuvo a buen nivel en casi nada, pero estuvo 'pillo' en el gol. Antes se había metido uno en propia portería. En el segundo tiempo no logró ganar prácticamente ningún duelo.

Suplentes

4. Tárrega. No estuvo bien en un centro lateral desde la derecha que acabó con penalti por mano. No está al cien por cien, pero dejó varias arrancadas que permitieron al equipo estirarse y salir de la zona baja.

4. Hugo Duro. No fue su mejor día. Le faltó ganar más duelos y estar más rápido en una acción en la que Ugrinic le dejó solo. No era una ocasión sencilla, pero él ha demostrado estar capacitado para que esas acciones acaben en gol.

5. Diego López. Corrió y lucho. Ganó duelos por arriba y por abajo, pero en ataque se vio demasiado solo en ocasiones.

4. Ramazani. Con Jesús Vázquez arriba y el equipo desorganizado se jugó un 1 para 8 que demuestra que le falta saber más sobre fútbol. Y eso que es su profesión. La perdió y el resto es historia.

4. Guido Rodríguez. O es la gastroenteritis o es que le falta ritmo. Una de las dos. Desde que entró en el 89' le costó arrancar, encontrar velocidad e imponerse en el centro del campo. No fue su debut soñado. Y eso que fueron 8 minutos.