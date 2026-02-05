“La alcaldesa de Valencia salva a Lim de cualquier responsabilidad si hay una desgracia en el viejo Mestalla”

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, ha vuelto a denunciar que “Peter Lim mantiene el viejo Mestalla sin licencia de actividad y de apertura actualizada. La licencia data de hace casi 100 años. Es un caso similar al del Santiago Bernabeu, que fue denunciado por los vecinos de Madrid por no tener licencia para realizar actividades deportivas. Y todo ello con la connivencia de los técnicos y políticos municipales, que están arropando de manera sorprendente a un investigado por la fiscalía anticorrupción y ha quien ha sido capaz de denunciar en Singapur a dos valencianistas por mostrar su desacuerdo con su gestión”.

El 9 de febrero de 2023, LALIGA se dirigió por carta al Ayuntamiento de Valencia para indicarle que con la documentación recibida tanto del club como del consistorio, el estadio de Mestalla no era apto para celebrar partidos de fútbol del Valencia CF: “Al respecto, recibida la documentación aportada por el Valencia Club de Fútbol SAD para la instalación deportiva Estadio de Mestalla Valencia CF, que radica en ese término municipal, y una vez analizada la misma, nos dirigimos a Vd., como órgano competente para el otorgamiento del título habilitante para el ejercicio de la actividad, conforme a la normativa aplicable, a fin de interesarnos sobre el estado de la citada instalación y asegurar que la misma reúne los requisitos legalmente establecidos para la actividad de celebración de partidos de fútbol profesional como espectáculo público.

Una vez realizada por nuestra parte el estudio de la documentación aportada por el Club/SAD, no podemos considerar acreditado el cumplimiento de dichas obligaciones, por lo que les rogamos nos confirmen si el recinto en cuestión las cumple, a efectos de poder tomar las decisiones pertinentes”.

Como el Valencia CF de Peter Lim se hizo el sueco, el 27 de abril de 2023, Javier Gómez, Director General de LALIGA vuelve a dirigirse al Ayuntamiento de Valencia, ya con términos mucho más imperativos (llega a subrayar el texto) para exigir la licencia actualizada de apertura y actividad del estadio del Valencia CF:

“A la fecha de remisión de la presente -y salvo error- seguimos sin poder confirmar que la mencionada instalación cuenta con las preceptivas licencias de apertura y funcionamiento para la celebración de espectáculos deportivos (fútbol profesional) , o se encuentran en situaciones jurídicas equivalentes. En consecuencia, Y. al objeto de garantizar la plena seguridad de todas las instalaciones en las que se disputan los encuentros de Laliga Santander y Laliga Smartbank, reiteramos nuestra solicitud, instándoles a que otorguen el debido impulso procesal a la res puesta o a las actuaciones que se puedan estar realizando con carácter previo, a fin de que la solicitud pueda ser atendida en los plazos establecidos; de no ser así, lamentablemente no podrán seguir disputándose partidos de las competiciones organizadas por Laliga en esa infraestructura".

Ante el problemón que suponía que el Valencia CF no pudiera jugar la temporada actual en el viejo Mestalla, la delegación de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, en agosto, “arma” un informe en el que dice que la licencia de actividad dada hace 100 años, en 1928, es válida hoy en día, sin tener en cuenta el estado de los elementos constructivos del estadio, las sucesivas reformas y su impacto en la seguridad y movilidad de los espectadores, o la sentencia del Supremo que condenó al club por invadir la via pública con la última reforma de Mestalla: “ Vista la petición efectuada por D. Javier Gómez Molina, Director General Corporativo de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, recibida en el Servicio de Actividades del Ayuntamiento de València respecto a la situación en la que se encuentran las instalaciones deportivas del Estadio de Mestalla Valencia CF, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, que obliga a los organizadores de las competiciones a asegurar que las instalaciones donde se disputan las competiciones deportivas cuenten con las preceptivas licencias de apertura y funcionamiento, se informa: Consta en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de València la solicitud de licencia presentada por el presidente del club en fecha 23 de octubre de 1926 para construir una nueva tribuna de preferencia, que entonces era de madera, y cambiarla por otra de fábrica de ladrillo, viguetas de hierro y bovedillas, cubriéndola al propio tiempo con cuchillos metálicos y planchas de zinc, todo ello con destino a “Campo de deportes del Valencia F.C.”, que en el proyecto se identifica como “Campo de Mestalla”.

Dicha licencia fue concedida en fecha 6 de febrero de 1928 tras comprobar que habían sido satisfechos los arbitrios exigibles, y consta también informe emitido por el Arquitecto municipal en fecha 18 de octubre de 1929 indicando que “ha podido comprobar que las obras han sido terminadas con sujeción a la licencia”. Al respecto deber tenerse en cuenta que no es hasta la entrada en vigor del Reglamento de Espectáculos Públicos, aprobado por aprobado por Orden de 3 de mayo de 1935, cuando comienza a exigirse la autorización de apertura de los espectáculos públicos tal y como se conoce hoy en día. En consecuencia, y constando concedida en el año 1928 la licencia a la que nos hemos referido anteriormente, debe entenderse que la misma habilitó tanto para la ejecución de las obras como para la puesta en funcionamiento de la actividad deportiva, más teniendo en cuenta que la misma se otorgó con destino al desarrollo de una concreta actividad como era la de “Campo de deportes del Valencia F.C.”. Por todo ello, se considera que el estadio se hallaba legalizado en dicha fecha, conforme a la normativa vigente en la época”.

Para Miguel Zorío, “ya basta de tapar a Peter Lim, desde las instituciones o desde LALIGA. La nueva Ley del Deporte exige en su artículo 86 «la utilización de instalaciones deportivas que cuenten con las preceptivas licencias de apertura y funcionamiento que habiliten la práctica deportiva». LaLiga, al revisarlo, exigió al Ayuntamiento de Valencia que actualizara las licencias de actividad del viejo Mestalla, teniendo en cuenta aspectos como la seguridad, movilidad, estado de la construcción y la sentencia del Supremo que OBLIGA al Ayuntamiento a recuperar el vial invadido. La Liga remitió al Ayuntamiento de Valencia y al propio Valencia CF un escrito en el que demandaba la licencia de actividad del viejo Mestalla tal y como recoge la nueva Ley del Deporte. En ella el artículo 83.2 establece que "es responsabilidad del Ayuntamiento y de los organizadores de las competiciones oficiales (no solo profesionales, también aficionadas) asegurar la utilización de instalaciones deportivas que cuenten con las preceptivas licencias de apertura y funcionamiento que habiliten la práctica deportiva. Por lo tanto, LALIGA hace responsable al Ayuntamiento de lo que pase en Mestalla, Lim se quita de en medio y los concejales y técnicos se ponen a tiro de la justicia si pasara algo”, según Miguel Zorío, de Marea Valencianista.

Por eso Miguel Zorío presentó un escrito al Ayuntamiento dirigido Juan Giner, concejal de licencias; Juanma Badenas de Vox; Papi Robles de Compromís y Sandra Gómez del PSPV, exigiendo conocer las nuevas inspecciones e informes elaborados para constatar que el estadio de Mestalla tiene su licencia de apertura y actividad vigente y sin riesgos para el público. Resultado: más de tres años sin respuesta.