Gourlay explica el objetivo deportivo del Valencia

Ron Gourlay llegó al Valencia con un comunicado de bienvenida bajo el brazo en el que el club cometió la imprudencia de hablar de "regresar a la élite europea" como objetivo principal. De momento, la situación del equipo no ha cambiado demasiado, de hecho vuelve a ser crítica en Liga con el descenso al acecho.

El CEO de fútbol del club ha sido preguntado precisamente por ese objetivo y también por los plazos y ha pedido paciencia para cumplirlo. "Cuando hablé de volver a Europa pedí cuatro ventanas de fichajes. Tenemos que establecernos en la liga. Creo que los fichajes han mejorado posiciones clave del equipo", explicó Gourlay.

Sobre el rendimiento deportivo del equipo, Gourlay opinó que "no creo que el rendimiento sea inferior (al de la temporada pasada)", aunque también dejó claro que "hay que ser realistas y los puntos son los que son. Puedo estar ligeramente defraudado por la posición, pero creo que el equipo nos hará subir posiciones".

¿Se contempla el descenso?

La clasificación dice que el Valencia debe mirar hacia abajo y no hacia arriba, aunque Gourlay expresó que el club no contempla perder la categoría: "En el fútbol siempre tienes que planificar el futuro para cualquier eventualidad. Pero el descenso no está en nuestros pensamientos. Miramos arriba, como dijo Guido en la presentación. Estamos en la pelea 12 equipos y tenemos que ganar, pero a la vez planeamos el futuro. Es muy importante ser positivos como club. Tenemos 25 jugadores que permitirán hacer mejorar al club y deben estar al nivel. El staff y entrenador lo saben y nos aseguraremos de seguir ascendiendo".

Preguntado por si teme al descenso, el CEO no quiso responder con un sí o un no y se limitó a insistir en que "hay 12-14 equipos en la misma situación. Debemos asegurarnos de mejorar y seguir ganando puestos en la tabla. Tenemos la plantilla necesaria para ello".

Solís en la sala de prensa / JM LOPEZ

Gourlay ve avances

"Esto es un proyecto y necesitamos estabilidad. Todos tenemos nuestro papel y nos miden por nuestro rendimiento y trabajo. Mi punto de vista sobre el proyecto y Nuevo Mestalla avanza y yo voy a seguir y el entrenador va a seguir".

Otro concepto en el que insistió Gourlay durante toda la rueda de prensa fue en la "estabilidad" como una de las claves para que el proyecto crezca.