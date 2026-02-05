Gourlay ratifica a Corberán

Pasan las semanas y la figura de Carlos Corberán, mientras los resultados no acompañan, sigue estando igual de discutida o incluso más. La situación del Valencia, tal como ocurrió el año pasado, es crítica: ya eliminados de Copa del Rey y solo un punto por encima del descenso. El balance del equipo desde que arrancó la temporada es, cuanto menos, mediocre, pero si hay una cosa clara ahora mismo en el club es que no se plantean la destitución de Carlos Corberán.

Así lo ha dejado claro, además en varias ocasiones, Ron Gourlay en la comparecencia de prensa que ha concedido para analizar el mercado de fichajes invernal. El CEO de fútbol del club explicó que "sí" mantiene "la confianza en Corberán. Es el entrenador".

Sobre poner en duda al técnico de Cheste, Gourlay quiso explicar que "el técnico siempre es el objetivo fácil, siempre es así en el fútbol. Yo también asumo toda responsabilidad, pero no se trata sólo de entrenador, staff, jugadores... todos debemos seguir trabajando como un equipo. Este club necesita estabilidad y debemos continuar trabajando por este camino".

"El entrenador va a seguir"

Las preguntas sobre Corberán fueron las más recurrentes, pero Gourlay no cambio su discurso ni un ápice, reforzando una y otra vez la continuidad del de Cheste. "Yo voy a seguir y el entrenador va a seguir".

Corberán, en primer plano, da órdenes a los suyos en Mestalla / JM LÓPEZ

Tensión por las nubes

Gourlay pareció perder la paciencia cuando fue preguntado por enésima vez por si existe un límite con Corberán. El escocés adoptó una 'frase tipo' y la repitió hasta la saciedad, aunque eso no significara contestar a la pregunta que se le estaba haciendo: "Es el entrenador. No sé cuántas veces tengo que decirlo. Tenemos 25 jugadores para escalar posiciones. Tiene contrato. Carlos es el entrenador. Confío en el entrenador y en el equipo. Mi punto de vista es que creo en el equipo y el entrenador y nos harán escalar posiciones".

Noticias relacionadas

Lo que también dejó claro es que, si llegara el momento en el qu se decidiera destituir a Corberán, él sería la persona encargada de tomar la decisión sin necesidad de pasar por el filtro de Singapur.