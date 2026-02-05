Ron Gourlay y el recuerdo de Paco Alcácer

Ron Gourlay tiene algo positivo que no muchos trabajadores del Valencia CF han tenido los últimos años. El escocés llegó y se puso delante de un micro a las puertas de las oficinas de la entidad en verano. Después rueda de prensa. Ahora una nueva rueda de prensa. Contestar a las preguntas le honra, pero al mismo tiempo es inevitable pensar en todas las mentiras que Meriton ha colado a lo largo de los años. Con el Nou Mestalla, con los mercados de fichajes, con los objetivos... Y eso viene de lejos. Tanto como aquella famosa frase de Layhoon Chan sobre Paco Alcácer. "Por si hay dudas, no queremos vender a Paco Alcácer. Es un legado del Valencia y eso lo tenemos claro", sentenció unos días antes de finalmente vender a Paco Alcácer.

Con Meriton no es casualidad. Son unos fenómenos en el arte de las medias verdades y el engaño. No solo con Paco Alcácer en su día, sino también con el Nou Mestalla, estadio que prometieron tener acabado antes del centenario. Ahora, eso sí, las obras ya han empezado aunque con siete años de retraso. No es poca cosa. Por todo eso, Ron Gourlay merece de momento el respeto por ponerse delante de un micro y contestar y seguramente él no es culpable de las mentiras que se dijeron antes de su llegada, pero sí debe convencer más y mejor al aficionado. Porque hay ciertas llegadas como la de Ugrinic que están bien tiradas, porque este mercado con Sadiq, Unai y Guido, más allá de cómo están físicamente los tres, pueden cubrir unas necesidades básicas. Pero más allá de todo eso, el problema de Ron es que pide cuatro ventanas de fichajes a aficionados que ya han escuchado en el pasado que el club solo necesita tiempo.

El futuro, eso sí, está escrito. Si finalmente las cosas no salen bien, el club pondrá cualquier excusa como puso en su día con el Covid. Si salen medio-medio se dirá que el fútbol no es una ciencia cierta. Y si sale todo muy bien sacará pecho como esa pareja de hecho que después de siete años sin dar amor en el día a día tiene un día acertado y espera que se le aplauda. Que ojalá lleguemos a ese punto de aplaudir a los que toman decisiones en el Valencia CF. Pero los años pasan y curiosamente no llega ese momento.

La eliminación copera no debe ocultar que en los últimos tres partidos el equipo había experimentado una ligera mejoría. Contra Getafe y Espanyol se ganó y además se mereció. Contra el Betis se mereció empatar a pesar del gol de Fornals en el último suspiro. Pero la gran preocupación ahora es que no afecte a una plantilla que del mismo modo que se creció con el pase de rondas en Copa del Rey, ahora debe ganar madurez y que no afecte la eliminación ante un Athletic con un sin fin de bajas. Porque más allá de Gourlay, Layhoon, Anil, Kiat y todo ese grupito, lo que está en juego es el Valencia CF. Y remontar el vuelo no es una opción, sino una obligación.