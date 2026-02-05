"Justin De Haas es un jugador 'top'"

Entre muchas otras cuestiones, Ron Gourlay fue preguntado por el próximo mercado de verano y las operaciones que ya se están avanzando en materia de renovaciones o agentes libres. El escocés, de hecho, confirmó que el primer fichaje de la próxima campaña ya ha cristalizado y se trata de Justin De Haas, central neerlandés del Famalicao.

El CEO de Fútbol de la entidad de Mestalla no solamente confrimó el fichaje de este futbolista, una operación avanzada por Superdeporte, sino que también lo catalogó como un "Jugador Top", además de señalar que cree que al igual que el resto de fichajes de esta última ventana de traspasos "mejorará al equipo".

La portada con la que Superdeporte desveló que De Haas era opción prioritaria para la defensa del Valencia CF / SD

El "enfoque" del club

Gourlay, de hecho, habló de este fichaje señalando que representa el "enfoque" del club y que es "parte de su plan", lo que según sus palabras es "una transición en el club que cuenta con el apoyo del presidente".

Confirmó que Dieng está "cerca"

Además de confirmar a De Haas y hablar de él positivamente, Gourlay aseveró que hay otro jugador "cerca de estar fichado" en alusión a Aliou Dieng, futbolista internacional por Mali y que llegara procedente de la liga egipcia a coste cero.

Estos serán los dos primeros fichajes de la próxima ventana de traspasos, la tercera de las cuatro que Ron pidió de tiempo para devolver al equipo a la élite europea, término utilizado en el comunicado oficial de su nombramiento.