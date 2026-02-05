Pepelu: “Sabiendo que queda una prórroga luego, no podemos gestionar así la jugada"

Pepelu se ha marchado de Mestalla muy enfadado por la gestión del equipo en los minutos finales del partido a las puertas de la prórroga. El centrocampista del Valencia CF, capitán por la suplencia de José Luis Gayà, ha reconocido que "ha sido un cúmulo de errores al final, sabiendo que queda una prórroga luego, no podemos gestionar así la jugada". Estas han sido sus palabras al final del partido.

SIN RECOMPENSA

“Ha sido un cúmulo de errores al final. Sabiendo que queda una prórroga luego, no podemos gestionar así la jugada. Nos vamos muy tristes porqué queríamos dedicarle una clasificación a la afición”.

APRENDIZAJE

“Al final, son detalles. Pienso que hemos hecho una buena primera parte, pero en la segunda nos ha costado más. Llegados al tramo final del partido, debíamos, por lo menos, asegurar la prórroga. No lo hemos sabido gestionar y hay que aprender”.

AGRADECIMIENTO A LA AFICIÓN

“Estamos muy tristes. Entendemos a la afición. Había puestas muchas expectativas en la Copa. Sabíamos que la gente estaba volcada. Pedirles perdón por no pasar y agradecerles todo lo que hacen por nosotros, desde el recibimiento hasta los ánimos en el partido. A levantarse y a seguir”.

A POR EL REAL MADRID

“Ya no queda otra. Esto es el fútbol. Cuando te caes, tienes que levantarte. A pensar en el domingo, que es un partido muy exigente. Queremos devolverle a la afición el cariño y ese ánimo intentando conseguir la victoria, que estén seguros de que vamos a ir a por ella”.