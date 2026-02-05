Los primeros planes del Valencia CF para el mercado de verano

El CEO de Fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, tuvo que comparecer ante la prensa para analizar el mercado de enero, cerrado en la medianoche del lunes, entre la tormenta de la eliminación en la Copa del Rey. Asediado por las preguntas sobre el futuro de Carlos Corberán y la situación de un equipo con apenas un punto de renta sobre la zona de descenso, el ejecutivo escocés trató de poner en valor lo realizado en la ventana de invierno. Además, pidió paciencia para poder escapar de la crisis y volvió a referirse que la reconstrucción en la que él trabaja está pensada en base a cuatro ventanas de fichajes, la última, antes de la inauguración del Nou Mestalla en Corts Valencianes, prevista para el verano de 2027.

Gourlay fue más allá de los fichajes de Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez, al hablar de la necesidad de anticiparse en la detección de los futbolistas en el mercado "antes de que sean estrellas" y puso, como ejemplo de dicha política, el fichaje a coste cero de Justin de Haas, destapado por este periódico a mediados de enero. Asimismo, confesó que hay "otro fichaje cerca de ser concretado" en referencia al centrocampista de Mali Aliou Dieng.

Lo primero: un secretario técnico

Los planes inmediatos, tal y como explicó el CEO, pasan por la contratación de un director deportivo o secretario técnico que tenga conocimiento del mercado español y complete la estructura que empezaron a rehacer en noviembre Lisandro Isei, especialista en los mercados europeo, africano y norteamericano, Hans Gillhaus, conocedor de las ligas europeas, y Andrés Zamora, experto en Sudamérica, con especial atención a Brasil, Argentina y Colombia. Una figura "intermedia" entre el mismo Gourlay y el entrenador, Carlos Corberán, al que se le quiere ir liberando de responsabilidad en los fichajes, dada la delicada situación por la que pasa el equipo, envuelto en "una batalla con 12-14 equipos" por mantener la categoría en Primera.

Comienzo el tiempo para sentarse con Guido y sus agentes

Dos meses es el plazo máximo que se da Gourlay para cerrar y anunciar a un nuevo director deportivo, alguien que suplante con mejor rendimiento lo hecho en los últimos años por Miguel Ángel Corona. De manera alternativa, una de las cuestiones que va a tratar ya de forma inmediata con el objetivo de poder llegar a un acuerdo positivo en "un par de meses" es la continuidad de Guido Rodríguez más allá del 30 de junio, cuando expira el vínculo.

¿Por qué no se pudo firmar por más tiempo a un jugador que se había desvinculado del West Ham?

Esta fue una de las preguntas clave en la rueda de prensa de este jueves, y así contestó el ejecutivo escocés: "Es muy complicado. Tuvimos que actuar muy rápido. Lo positivo del acuerdo es que hemos logrado traer a Guido y eso que había otros clubes involucrados. Sentimos que no teníamos el tiempo necesario para hacer un contrato más amplio. Había mucha presión. Es lo que vamos a intentar hacer ahora que está aquí, sentarnos con su agente, con él y alcanzar un final feliz en un par de meses. Son palabras del propio jugador, que quería venir y quiere quedarse. Esperemos que pueda quedarse mucho tiempo. Guido quiere quedarse más tiempo".

Análisis de contratos y primeras conversaciones con los que terminan

Otras situaciones que está haciendo Gourlay y su equipo desde hace semanas es la de analizar los contratos y estudiar si interesa o no la continuidad de futbolistas que finalizan el próximo 30 de junio, como es el caso de Stole Dimitrievski, aunque esxiste una cláusula para extender dos años previo pago, y Thierry Rendall. Al respecto, el CEO de Fútbol indicó: "No podemos entrar en detalles, pero estamos analizando los contratos, por supuesto. Las conversaciones se están dando con los agentes de los dos jugadores". Más allá de lo dicho, la búsqueda de un lateral derecho que mejore lo que hay está activada. Por ejemplo, en los últimos tiempos el club se había puesto al día en cuanto a las opciones de haber fichado libre a Álvaro Núñez, ya nuevo jugador del Celta desde el último día de mercado de enero.

¿Quién decidirá el futuro de Corberán?

Otro de las materias que podría tener que afrontar en próximas semanas es la continuidad en el banquillo de Carlos Corberán. A pesar de que lo ratificó y en algún momento de la rueda de prensa dio la sensación de que, prácticamente, ligaba su futuro al del técnico, preguntado por si sería él quien se encargaría en el supuesto de que hubiera que plantear a los Lim el despido del entrenador, respondió: "Sí, esa persona sería yo".

Respecto al futuro, el ex del Al-Ahli apuntó que no se siente en la obligación de vender jugadores en la próxima ventana de verano. "Tengo apoyo del máximo accionista desde que llegué, tanto en la ventana de fichajes de verano como en la de invierno. Hemos invertido diez millones de euros. Todos tienen que venir a mejorar al equipo sí o sí. Creo que los tres jugadores que han venido, mejoran. También pasará con Haas. Sobre vender, la respuesta es no. Pero los jugadores tienen contratos y también hay otros clubes que pueden interesarse. Hemos estado muy activos estas ventanas y hemos mejorado al equipo. Es mi punto de vista", consideró.

La paciencia de cuatro ventanas de fichaje

"Cuando hablé de volver a Europa pedí cuatro ventanas de fichajes. Tenemos que estabilizarnos en LaLiga. Creo que hemos mejorado la plantilla", apuntilló. Y, por último, planifica el Valencia CF con la posibilidad de un descenso a Segunda sobre la mesa. Ante la disyuntiva de si siente miedo a bajar de categoría, el CEO de Fútbol no se mojó. "En el fútbol siempre tienes que planificar el futuro para cualquier eventualidad. Pero el descenso no está en nuestros pensamientos diarios. Miramos arriba, como dijo Guido en la presentación. Estamos en la pelea 12 equipos y tenemos que ganar, a la vez planeamos el futuro. Es muy importante ser positivos como club", terminó.