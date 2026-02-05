Rodrygo es baja en el entrenamiento del Real Madrid. ¿Cuándo vuelve de lesión?

El Real Madrid completó este jueves una nueva sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con el foco puesto en la preparación del partido de la jornada 23 de LaLiga ante el Valencia, programado para este domingo en Mestalla. Sin embargo, la noticia del día estuvo en dos ausencias que llaman la atención: David Alaba, por un proceso gripal, y Rodrygo Goes, que no se ejercitó con el grupo y siguió un plan específico dentro de las instalaciones.

Real Madrid's Rodrygo, left, and Barcelona's Jules Kounde jump for the ball during the Spanish Super Cup final soccer match at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Sunday, Jan. 11, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri) / Altaf Qadri / AP

El brasileño, habitual en las rotaciones ofensivas del equipo, completó el entrenamiento al margen del resto de sus compañeros, siguiendo una rutina individualizada que suele reservarse para jugadores con alguna molestia o que necesitan recuperar sensaciones sin forzar. La ausencia de Rodrygo en este tipo de sesiones no es completamente nueva esta temporada: ya en enero sufrió un golpe y estuvo ausente de varios entrenamientos y partidos antes de reaparecer.

Más allá de lo físico, la dinámica de Rodrygo en las últimas semanas ha sido objeto de debate dentro y fuera de Valdebebas. Tras protagonizar momentos brillantes en temporadas anteriores, el extremo ha alternado buenas actuaciones con una menor presencia en el once titular y periodos en los que ha entrado desde el banquillo. Además, a finales de enero publicó un mensaje de disculpa en redes sociales tras ser expulsado por doble amarilla ante el Benfica en la Champions, un episodio que destacó tanto por el gesto del jugador como por las consecuencias deportivas que acarreó al quedarse fuera del próximo partido europeo.

Aunque ni el club ni el entrenador han detallado oficialmente el motivo exacto de que Rodrygo trabajase al margen este jueves, todo apunta a una gestión de cargas más que a una lesión grave. Con un calendario exigente por delante, el cuerpo técnico blanco parece decidido a proteger al brasileño para que llegue en las mejores condiciones posibles al duelo en Mestalla. El parte médico final y la presencia de Rodrygo en la convocatoria se conocerán en las próximas horas, pero su participación en el once inicial sigue siendo una incógnita hasta última hora.