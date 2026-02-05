JM López

Ron Gourlay hace balance sobre el mercado de fichajes de invierno

El CEO del Valencia CF, Ron Gourlay asegura que están "muy satisfechos del trabajo que hemos hecho"en el mercado de fichajes de invierno. "Teníamos unos objetivos de contratación con tres jugadores, pero la lesión de Julen nos hizo cambiar las cosas. Tras este cambio tuvimos que cambiarlo y fichamos a Sadiq, que vino muy rápido. Luego conversaciones para un central izquierdo y luego derecho debido a las lesiones. Y luego los otros dos jugadores que seguíamos eran Guido y Unai", confesó.