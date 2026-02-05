Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Ron Gourlay da la cara tras el mercado de fichajes y eliminación del Valencia en Copa

El CEO del Valencia CF responderá a las preguntas de los medios tras la debacle de este miércoles en Mestalla

Valencia

Ron Gourlay da la cara. El CEO del Valencia CF responderá este jueves a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que arrancará en Mestalla a partir de las 12 de mediodía. El escocés programó la cita con los medios para analizar el cierre de mercado de fichajes de enero, pero la actualidad manda y la eliminación copera frente a un Athletic en horas bajas afectará y mucho al plan de Gourlay.

Directo | Ron Gourlay da la cara tras el mercado de fichajes y eliminación del Valencia en Copa:

