Directo | Ron Gourlay da la cara tras el mercado de fichajes y eliminación del Valencia en Copa:

Un entrenador con estas cifras nunca se ha mantenido en el cargo...

Como dije cuando vine, yo piso el campo de entrenamiento a diario y me reúno con el staff. Debemos tener estabilidad y eso no se consigue cambiando al técnico. Es mi opinión y la de la junta. Estamos mejorando y los resultados llegarán. Añado que el técnico siempre es el objetivo fácil, siempre es así en el fútbol. Yo también asumo toda responsabilidad, pero no se trata sólo de entrenador, staff, jugadores... todos debemos seguir trabajando como un equipo. Este club necesita estabilidad y debemos continuar trabajando por este camino.