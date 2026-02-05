En Directo
Directo | Ron Gourlay da la cara tras el mercado de fichajes y eliminación del Valencia en Copa
El CEO del Valencia CF responderá a las preguntas de los medios tras la debacle de este miércoles en Mestalla
Ron Gourlay da la cara. El CEO del Valencia CF responderá este jueves a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que arrancará en Mestalla a partir de las 12 de mediodía. El escocés programó la cita con los medios para analizar el cierre de mercado de fichajes de enero, pero la actualidad manda y la eliminación copera frente a un Athletic en horas bajas afectará y mucho al plan de Gourlay.
Directo | Ron Gourlay da la cara tras el mercado de fichajes y eliminación del Valencia en Copa:
Descenso y paciencia. ¿Hasta cuándo el crédito en Corberán?
Sigo confiando en el entrenador, pero hay que entender que hay diferencia entre paciencia y estabilidad. La paciencia requiere hechos. Ya empecé a hablar de ventanas de fichajes y hemos cubierto dos desde que llegué, además de fichar a dos para la que viene. Necesitamos estabilidad. Estoy de acuerdo en lo que comentas y espero que podáis ver los cambios que hacemos en el club, pero la realidad es la que es.
Un entrenador con estas cifras nunca se ha mantenido en el cargo...
Como dije cuando vine, yo piso el campo de entrenamiento a diario y me reúno con el staff. Debemos tener estabilidad y eso no se consigue cambiando al técnico. Es mi opinión y la de la junta. Estamos mejorando y los resultados llegarán. Añado que el técnico siempre es el objetivo fácil, siempre es así en el fútbol. Yo también asumo toda responsabilidad, pero no se trata sólo de entrenador, staff, jugadores... todos debemos seguir trabajando como un equipo. Este club necesita estabilidad y debemos continuar trabajando por este camino.
Decepción copera y mala clasificación en LaLiga. ¿Confianza en Corberán?
Sí. Carlos es el entrenador y confiamos en el equipo y con los nuevos refuerzos hemos reforzado diferentes posiciones.
Decepción copera y mala clasificación en LaLiga. ¿Confianza en Corberán?
Todos estamos muy desilusionados. El partido estuvo muy disputado, pero no salió como esperábamos. Bajo mi punto de vista tenemos que seguir trabajando duro. La recepción de la afición fue excepcional.
Volviendo al mercado de fichajes, estamos muy contentos con lo logrado. Teníamos unos objetivos de contratación con tres jugadores, pero la lesión de Julen nos hizo cambiar las cosas. Tras este cambio tuvimos que cambiarlo y fichamos a Sadiq, que vino muy rápido. Luego conversaciones para un central izquierdo y luego derecho debido a las lesiones. Y luego los otros dos jugadores que seguíamos eran Guido y Unai.
Entra Ron en la sala. Muy puntual.
Las intenciones de Gourlay pasaban por hablar del mercado de fichajes de enero, pero la eliminación copera podría centrar parte del acto. Veremos luego cómo van las preguntas de los periodistas y las respuestas del escocés.
A partir de las 12 tenemos una cita con Ron Gourlay, CEO del Valencia CF.
Buenos días a todos los presentes
- Horario y dónde ver en TV el Valencia CF - Athletic Club de Copa del Rey en Mestalla
- Alineaciones probables del Valencia CF - Athletic Club de Copa del Rey
- Bombazo en la convocatoria del Athletic para visitar al Valencia en Copa
- Directo | Valencia CF - Athletic Club; la Copa del Rey, en vivo y en directo
- Carlos Corberán tras el Valencia - Athletic: 'Acepto la responsabilidad con mucho dolor
- Corberán castiga a Raba y Santamaria
- Arbeloa se cobra otra víctima y rompe definitivamente el vestuario del Real Madrid
- Adiós a la Copa en otra noche para olvidar