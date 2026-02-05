"¿Valencia y Athletic? Los dos equipos somos parecidos"

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, afirmó este miércoles, tras imponerse en Mestalla al Valencia en los cuartos de final de la Copa del Rey (1-2), que pasar a las semifinales "es un éxito y un impulso para el equipo en este momento".

Además, apuntó que el modo en el que sellaron el pase, con un gol en el penúltimo minuto del tiempo añadido, apuntala esa situación. "Es una alegría para todos nosotros y esperemos que para nuestra gente", aseguró en la rueda de prensa. "La temporada no está siendo fácil para nadie. Hemos encontrado diferentes cuestiones, situaciones y habrá veces que lo hemos hecho mejor y otras peor", admitió. "Somos un equipo que tiene espíritu y es algo que no podemos perder, es la esencia del equipo, reclamó. Valverde recordó que llegar a una semifinal "no pasa todos los días", aunque subrayó que en los últimos años han llegado "a bastantes".

Respecto a la alineación que presentó, con jugadores poco habituales, dijo que pensaba que "era lo mejor" para el encuentro con los jugadores que salían de lesión "y toda la tralla" que dijo que llevan este mes. "Los dos equipos somos parecidos, no hay mucha diferencia, ha sido disputado y en la última jugada hemos conseguido marcar", asumió. Sobre el encuentro dijo que estuvieron bien "la primera media hora" y que "en los últimos quince minutos del primer tiempo el Valencia ha estado mejor". "En el segundo hemos dominado, estábamos empujando aunque estábamos expuestos con gente rápida como Ramazani, Diego López o Rioja. El partido estaba abierto, podía pasar cualquier cosa y ha caído a nuestro lado", resumió.

Los Williams, factor clave

Preguntado por el gol final de Iñaki Williams dijo que "los goles siempre vienen bien a los jugadores de delante y al equipo". "Nos hace falta que estos jugadores empiecen a tener números porque influyen en los resultados", deslizó. Igualmente se le cuestionó por la actuación de su hermano Nico y del portero Padilla. "He visto a Nico bien, como siempre, aportándonos cosas, desparpajo y pase de gol. Padilla ha tenido la desgracia del gol y luego se ha rehecho muy bien. Es mejor aprender si has ganado y todo es experiencia", aseguró.

Los jugadores del Athletic celebran un gol al Valencia. / EFE

Valverde analizó el papel del debutante navarro Iker Monreal. "Le he visto muy bien, era un partido comprometido para él porque iba a tener delanteros fuertes como Sadiq y Hugo Duro, pero no teníamos muchas alternativas. Ha demostrado lo que le vemos, es una gran noticia para el Athletic", concluyó. Sobre qué prefiere en el sorteo, Valverde dijo que, teniendo el partido del domingo (contra el Levante), el sorteo es la última de sus preocupaciones.