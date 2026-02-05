El Valencia CF fichará un director deportivo especializado en el mercado español

Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia CF, ha confirmado este jueves que en el plazo máximo de 60 días el club contará con la figura de un director deportivo especializado en el mercado español. Un cargo ejecutivo, con experiencia y capacidad para negociar por jugadores españoles y de LaLiga, que se situará entre medias del entrenador, Carlos Corberán, al que ha ratificado, y él mismo.

Con las incorporaciones del director de scountig, Lisandro Isei, y los especialistas en los mercados de Europa, Hans Gillhaus, y Sudaméricano, Andrés Zamora, el pasado noviembre "se completó la primera fase" de la nueva "estructura de presente y futuro". Ahora, Gourlay trabaja por cerrar la segunda con la llegada de un director deportivo que descargue de responsabilidad en los fichajes al técnico.

"Pensamos en cubrir un puesto de dirección que se encargue del mercado en España. El hacerlo en plena ventana de invierno no era el momento correcto, esto formará parte de la segunda fase, y será en uno o dos meses. Llenaremos esta vacante en un plazo de 30-60 días", apuntó antes de reafirmar el papel de Corberán como "entrenador". "Hemos hecho una infraestructura para ayudar al entrenador, que se ajuste a la filosofía del Valencia CF... Nos encontramos en fase de transición", añadió.

La "clave" para Gourlay es la de anticiparse en la identificación de jugadores. Pone como ejemplo el fichaje de Justin de Haas, central del Famalicao que se intentó contratar este enero, pero que finalmente se ha cerrado para julio por la negativa de su club d eprocedencia a dejarlo salir por un millón de euros y la lesión de Diakhaby, que cambió la elección del entrenador por un zaguero de pierna diestra.

"Cambiamos el modelo, sentí que necesitábamos otro rumbo en la mirada hacia el mercado en un entorno que se mueve rápido. Con un nuevo director de contratación la clave es identificar jugadores antes de que sean estrellas, no podemos gastar millonadas. Por eso, es fundamental fortalecer todo el sistema de inteligencia de datos", explicó el escocés, quien dice que "el director deportivo es un puesto distinto", "intermedio" entre su cargo y el del entrenador. "Ahora mismo estamos analizando la situación y aún no podemos anunciarlo", agregó.

El CEO de Fútbol valoró la inversión hecha en esta ventana de enero en diez millones de euros para las llegadas de Umar Sadiq, con contrato hasta 2028, y Guido Rodríguez y Unai Núñez, hasta el próximo junio. "Hemos invertido diez millnes en un momento como es el invierno muy complicado. Creo que los tres mejorarán la plantilla. Como es el caso de De Haas, un jugador top. Tengo todo el apoyo del presidente", comentó, poco después de señalar que "no" habrá urgencia de vender jugadores el próximo verano.

"Estamos muy satisfechos con lo hecho en el mercado de enero. Teníamos unos objetivos, pero cambiaron ligeramente con las lesiones a partir de 5 de enero. Tuvimos que virar de un central izquierdo a uno diestro. Fichamos muy rápido a Sadiq, negociamos por centrales de ambos perfiles y vinieron finalmente Unai y Guido, van a reforzar a este equipo", valoró.