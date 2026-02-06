Buenas noticias en el penúltimo entrenamiento con vistas al once ante el Real Madrid

Pasada la Copa del Rey, cuyo sorteo de semifinales se celebra este viernes, el Valencia CF centra de modo exclusivo la mirada en la única competición que le queda hasta final de temporada, La Liga. A falta de 16 jornadas por disputarse, el conjunto de Carlos Corberán se encuentra inmerso en la lucha por la permanencia en Primera división. Este domingo hay una parada clave en Mestalla frente al Real Madrid (21:00 horas) con la meta de recuperar la buena senda después del tropiezo del pasado domingo en La Cartuja ante el Betis.

Con escaso margen de preparación del partido, el equipo se ha despertado hoy con la buena nueva de que José Copete y Filip Ugrinic, dos futbolistas que el jueves debieron retirarse del campo en la eliminatoria contra el Athletic Club por problemas físicos, estén en la dinámica de grupo. Los dos, tanto el central sevillano como el centrocampista suizo, han formado parte de la sesión regenarativa para los titulares del jueves y hay optimismo en que su recuperación sea positiva de cara al domingo. Sin lugar a dudas, todo un respiro para el cuerpo técnico, ya que se trata de dos de las piezas más en forma del actual Valencia.

Después de varios partidos jugando con molestias en la espalda, incluso debió infiltrarse, Copete tuvo que ser cambiado por Corberán a los 59 minutos de los cuartos de final de Copa. César Tárrega entró en su lugar para formar pareja en el eje con Eray Cömert. Si nada se tuerce en esta evolución positiva de Copete, el entrenador podrá elegir entre los cuatro centrales de la plantilla a la hora de confeccionar el once: los mencionados Copete, Tárrega y Cömert, además de Unai Núñez, quien espera para hacer su debut con la camiseta blanquinegra.

El suizo Ugrinic, que acusó el enorme despliegue físico que está realizando en los últimos partidos, también se vio obligado a tener que acabar el Valencia - Athletic antes del final. Aun así, aguantó hasta el minuto 89, cuando entró en su lugar el debutante Guido Rodríguez. El desgaste de Ugrinic se fue notando progresivamente en la pérdida de presencia del equipo en campo rival en la segunda mitad y, especialmente, desde su salida del césped.

Thierry, comienzos con el grupo

Por otro lado, el lateral Thierry Rendall realizó la sesión de entrenamiento sobre el césped al lado del grupo de los que no participaron de inici. No obstante, el cuerpo médico y el cuerpo técnico guardan cautela con la lesión.

El 11 de enero el club emitió un comunicado médico en el que decía que el luso padece una lesión en la "musculatura isquiotibial de su pierna izquierda", hecho en el choque con el Elche. El tiempo de recuperación era superior al mes, así que aún no se halla en condiciones de competir.

Preocupados con la rodilla de Rubén Iranzo

La nota negativa, por contra, fue que el polivalente defensa del filial Rubén Iranzo se ha retirado del entreno por un dolor en la rodilla.

Noticias relacionadas

Thierry, por lo tanto, seguirá engrosando la lista de bajas, en la que estará junto a Julen Agirrezabala y Mouctar Diakhaby en la visita del domingo del Madrid de Álvaro Arbeloa.