El Espanyol ficha al exvalencianista Otero

El RCD Espanyol anuncia el nombramiento de Marco Otero como director técnico del club. En este cargo, Marco Otero será el responsable de supervisar la estrategia de formación de jugadores y las metodologías formativas dentro de la cantera de RCD Espanyol, asegurando la alineación entre el fútbol base y la visión deportiva a largo plazo del club. Asimismo, liderará el diseño e implementación de programas técnicos, procesos de captación de talentos jóvenes y marcos de formación que apoyen la proyección de jugadores hacia el fútbol profesional y el primer equipo.

Marco trabajará en estrecha colaboración con el director deportivo, Fran Garagarza, reforzando la conexión entre el fútbol base y el primer equipo. Esto fortalecerá significativamente nuestro compromiso con la formación de una cantera de jóvenes talentos al servicio del primer equipo.

De forma simultánea, Marco ha sido nombrado Head of Football Development a nivel del grupo de VSP. En esta función, supervisará la formación de jugadores y las vías de progresión de jóvenes talentos en todo el grupo VSP, promoviendo el intercambio de conocimiento, las mejores prácticas y estructuras integradas de formación entre clubes.

Otero aporta una amplia experiencia en la formación de talentos jóvenes, habiendo desempeñado funciones como director técnico de la Academia del Valencia CF, director técnico del Olympique de Marseille y Especialista en Alto Rendimiento del Programa de Formación del Talento de la FIFA. La experiencia, liderazgo y visión de Marco serán un gran activo para el RCD Espanyol y el grupo VSP.

Otero confirmó que Ansu Fati estuvo casi fichado por el Valencia

En una entrevista concedida a SUPER, quien fuera director de la cantera del Olympique de Marsella y antiguo director de la Academia VCF entre 2019 y 2022, Marco Otero, recordó que hubo negociaciones por el atacante. "Estuve sentado, con Jorge López, en Barcelona con el padre y los agentes de Ansu. Estaba en el División de Honor, había hecho una Youth League interesante y estaba en un tira y afloja con el Barça por si le ofrecían o no entrenar en el primer equipo. Al final vieron su calidad".

En este escenario, su padre se inclinó por elegir al Valencia, club que ofrecía 50.000 euros más que el Barcelona, pero Junior Minguella, su entonces agente, convenció a Ansu para que firmara el primer contrato profesional con los blaugrana. En cuanto lo hizo, Bori Fati, padre del crack, despidió al representante y firmó con Rodrigo Messi (hermano de Leo), con quien acordó una nueva mejora sólo un año después. Y, para seguir con la costumbre de la 'casa Fati', se se separaron de Messi para pasar a formar parte de la nómina de cracks que lleva la agencia de Jorge Mendes.