El Valencia ficha talento de Colombia para la cantera

El atacante colombiano llega como cedido hasta final de temporada

Alejandro Gómez, presentado con el Juvenil A

Alejandro Gómez, presentado con el Juvenil A / VCF

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Valencia CF ha anunciado la incorporación de Diego Alejandro Gómez, atacante colombiano que llega para reforzar inicialmente al Juvenil A, pero con la firme intención de hacer pronta dinámica con el Mestalla de Angulo.

El delantero de 18 años aterriza en calidad de cedido hasta final de temporada tras debutar esta misma temporada con el primer equipo del Patriotas Boyacá. Puede jugar tanto en la mediapunta como en la delantera.

El Juvenil A, líder

El Juvenil A blanquinegro lidera la clasificación por delante de Levante UD, UCAM Murcia y Murcia Promises. 48 goles a favor y 12 en contra hacen del cuadro de Óscar Sánchez el firme candidato al título.

