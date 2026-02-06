Todo lo que Mestalla y Corberán se juegan el domingo contra el Real Madrid

Después de la eliminación en la Copa ante el Athletic Club y la derrota en La Cartuja contra el Betis, ambos sucesos tras dos segundas partes decepcionantes, el Valencia CF se juega buena parte del crédito de la reacción que previamente había experimentado este domingo frente al Real Madrid (21:00 horas).

Por primera vez en la temporada, el conjunto de Corberán había encadenado dos victorias en la Liga, seis puntos consecutivos ante Getafe y Espanyol que le hicieron creer en que un despertar era posible. Sin embargo, los resultados del resto de contendientes en la carrera por la salvación no han acompañado y hoy la distancia con el descenso es de solo un punto.

El entrenador, Carlos Corberán, llegaba al partido del 18 de enero en el Coliseum en una situación límite. En el sur de Madrid, el gol de Gayà a seis minutos del final comenzó a hacer buenas las mejoras, especialmente en defensa, que estaba experimentando el equipo. Una semana más tarde, un penalti sobre la bocina a Lucas Beltrán permitió retener los tres puntos en casa en la visita del Espanyol (3-2).

Seis partidos sin perder en casa

Precisamente, el triunfo contra el conjunto 'perico' significó el sexto partido consecutivo como local en que el Valencia no pierde. Esta es la mejor racha en Mestalla de los últimos años que se pone también en juego este próximo domingo, 8 de febrero, a partir de las nueve de la noche. En la rueda de prensa de este jueves, Ron Gourlay, CEO de Fútbol del club, insistió en varias ocasiones en ratificar al entrenador en el cargo, pese a la presión reinante en el entorno, de la que dijo que no le afectará en busca de "estabilidad".

La última vez que los blanquinegros perdieron ante su afición en el campeonato nacional de Liga data del 25 de octubre de 2025. Ese día el Villarreal CF se impuso por 0-2 con tantos de Gerard Moreno y Comesaña.

Desde entonces, el balance del conjunto de Corberán en Mestalla es de dos triunfos y cuatro empates. Venció al Levante (1-0) y Espanyol (3-2), mientras que empató contra Betis (1-1), Sevilla (1-1), Mallorca (1-1) y Elche (1-1).

La racha actual es el mejor registro del Valencia desde la campaña 2023/2024, cuando fue capaz de encadenar hasta 11 encuentros de Liga sin perder. Dirigido por Rubén Baraja, aquel equipo encadenó seis victorias y cinco empates: Cádiz (2-0), Granada (1-0), Celta (0-0), Barcelona (1-1), Villarreal (3-1), Athletic (1-0), Almería (2-1), Sevilla (0-0), Real Madrid (2-2), Getafe (1-0) y Mallorca (0-0). La serie se rompió en la visita de abril de 2024 por parte del Betis, que asaltó la Avenida de Suècia al ganar por un gol a dos.

Ritmo bajo de puntuación en Mestalla con una mayoría de empates

A estas alturas de temporada, la puntuación del Valencia como local es dos puntos superior a la del pasado curso. No obstante, la media de 1,54 puntos por jornada en casa es inferior a la que el conjunto de Corberán cerró al final de la campaña 24/25 (1,63). Además, con 17 puntos en 11 partidos (cuatro triunfos, cinco empates y dos derrotas), los blanquinegros necesitarían al menos un empate contra el Madrid este domingo para que el ritmo no esté ya por debajo de las 18 unidades conseguidas en los 12 primeros partidos de Liga en casa del la anterior temporada. Por ahora, los de Corberán suma 17 puntos en estos 11 partidos:

- Valencia 1 - 1 Real Sociedad

- Valencia 3 - 0 Getafe

- Valencia 2 - 0 Athletic

- Valencia 1 - 2 Oviedo

- Valencia 0 - 2 Villarreal

- Valencia 1 - 1 Betis

- Valencia 1 - 0 Levante

- Valencia 1 - 1 Sevilla

- Valencia 1 - 1 Mallorca

- Valencia 1 - 1 Elche

- Valencia 3 - 2 Espanyol