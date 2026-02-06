Multazo al Real Madrid antes de Mestalla

El Real Madrid vuelve a situarse en el foco disciplinario de la UEFA tras conocerse este jueves una doble sanción derivada de su último compromiso en la Fase Liga de la Champions League frente al Benfica en el Estadio Da Luz. El organismo rector del fútbol europeo ha impuesto dos partidos de suspensión a Rodrygo Goes por su expulsión por doble amarilla y por los insultos dirigidos al colegiado italiano Davide Massa, además de una multa económica de 40.000 euros al club por el retraso en el inicio del encuentro. Una decisión que refuerza la línea dura de la UEFA contra cualquier conducta que altere el normal desarrollo de la competición.

Los jugadores del Real Madrid, tras la derrota contra el Benfica. / AP

La resolución disciplinaria llega tras analizar lo ocurrido el pasado 28 de enero, en una jornada marcada por el horario unificado de las 21:00 horas para todos los partidos. En ese contexto, la tardanza del Real Madrid en saltar al terreno de juego provocó que el partido comenzara más tarde de lo previsto, una situación que la UEFA considera especialmente grave en jornadas de simultaneidad, donde la puntualidad es clave para garantizar la igualdad competitiva.

Castigo a Rodrygo por su comportamiento con el árbitro

Uno de los puntos más relevantes de la sanción afecta directamente a Rodrygo Goes, una de las piezas ofensivas más importantes del conjunto blanco. El delantero brasileño fue expulsado por doble amonestación durante el encuentro, pero el informe arbitral reflejó además insultos dirigidos al árbitro Davide Massa, lo que agravó su situación disciplinaria.

Como consecuencia, la UEFA ha decidido imponerle dos partidos de suspensión en competiciones europeas, lo que supone una baja sensible para el Real Madrid en el tramo decisivo de la Champions League. Este castigo no solo afecta al rendimiento deportivo del equipo, sino que también refuerza el mensaje de tolerancia cero ante cualquier falta de respeto hacia los colegiados, una prioridad creciente para el organismo continental.

Multa económica por retrasar el inicio del partido

Más allá del aspecto deportivo, el Real Madrid también ha sido sancionado en el plano institucional. La UEFA ha impuesto una multa de 40.000 euros al club por no respetar el horario oficial del encuentro, al saltar tarde al césped del Estadio Da Luz.

Benfica - Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El retraso provocó que el partido no comenzara a las 21:00 horas en punto, como estaba previsto, algo especialmente sensible en una jornada con todos los partidos disputándose de forma simultánea. Para la UEFA, este tipo de incidentes afecta a la organización global del torneo, a las retransmisiones televisivas y a la planificación logística, por lo que se castiga con severidad.

Desde el organismo europeo insisten en que la puntualidad no es un aspecto secundario, sino una norma básica que garantiza la profesionalidad y el respeto hacia aficionados, patrocinadores y operadores televisivos.

Advertencia directa a Álvaro Arbeloa

En su resolución, la UEFA también señala directamente al entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, como responsable principal del retraso en la salida del equipo al terreno de juego. Por este motivo, el técnico ha recibido un ‘warning’ o advertencia oficial, que queda registrada en su expediente disciplinario.

Álvaro Arbeloa, en el banquillo de La Cerámica. / Alberto Saiz / AP

El organismo advierte que, en caso de reincidencia, Arbeloa podría enfrentarse a una sanción más severa, que incluiría multas personales o incluso suspensiones. Esta llamada de atención supone un toque serio para el cuerpo técnico blanco, que deberá extremar el cumplimiento de los protocolos en futuros compromisos europeos.

La advertencia también refleja el interés de la UEFA en responsabilizar directamente a los entrenadores, considerados figuras clave en la organización interna de los equipos antes de cada partido.

Conducta antideportiva y antecedentes recientes

En el comunicado oficial, la UEFA enmarca estas sanciones dentro de un expediente por conducta antideportiva, en relación con las amonestaciones y el comportamiento del equipo durante el partido del pasado 28 de enero. No se trata, por tanto, de un hecho aislado, sino de una evaluación global del desarrollo del encuentro.

El organismo considera que la acumulación de incidencias (expulsión, protestas, retrasos y tensión con el arbitraje) perjudica la imagen de la competición. Por ello, ha optado por una respuesta firme que sirva como ejemplo para el resto de clubes participantes. Esta política busca reforzar los valores de respeto, deportividad y profesionalismo que la UEFA intenta promover en todas sus competiciones.

Sanción paralela al Benfica y aviso a Mourinho

La resolución también incluye al Benfica, que ha recibido exactamente la misma multa de 40.000 euros por su implicación en el retraso del encuentro. Además, su entrenador, José Mourinho, ha sido igualmente advertido por la UEFA, en un gesto que subraya el carácter equitativo de la sanción.

Mourinho celebra el tanto de la victoria del Benfica contra el Madrid. / Armando Franca / AP

De esta manera, el organismo europeo deja claro que no se trata de una medida dirigida exclusivamente al Real Madrid, sino de una aplicación estricta del reglamento. Tanto el club español como el portugués han sido considerados responsables de una situación que afectó al normal desarrollo del partido.

Impacto deportivo e institucional para el Real Madrid

Estas sanciones suponen un nuevo reto para el Real Madrid en plena lucha por avanzar en la Champions League. La ausencia de Rodrygo durante dos partidos puede condicionar los planes deportivos del equipo, mientras que la multa y la advertencia a Arbeloa obligan a una revisión interna de los protocolos organizativos.

El trofeo de la Champions / EFE

Desde el punto de vista institucional, el club ve dañada su imagen en un contexto en el que la UEFA exige cada vez más rigor. La entidad blanca deberá extremar el cuidado en aspectos disciplinarios para evitar futuras penalizaciones que puedan afectar tanto al rendimiento como a su reputación internacional.

En definitiva, la decisión de la UEFA marca un aviso claro al Real Madrid y al resto de clubes europeos: el respeto a las normas, la puntualidad y el comportamiento ejemplar ya no son opcionales, sino requisitos imprescindibles en el fútbol de élite.