Pizzi se 'moja' con el Valencia-Real Madrid y el fichaje de Guido

Juan Antonio Pizzi, exjugador y entrenador del Valencia CF, ha analizado el partido del domingo contra el Real Madrid en Mestalla. El argentino ha reconocido en el medio egipcio Winwin que aunque "el Valencia no está en su mejor momento, pero creo que pueden superar este bache y espero que consigan un resultado positivo contra los blancos”. El Lagarto, primera víctima de Peter Lim, sigue considerando al Valencia como "el tercer club más popular de España".

“Los partidos entre el Real Madrid y el Valencia siempre son muy esperados porque ambos son grandes equipos. El Real Madrid es muy conocido, mientras que el Valencia es el tercer club más popular de España, así que siempre hay mucha emoción. Es cierto que el Valencia no está en su mejor momento, pero creo que pueden superar este bache y espero que consigan un resultado positivo contra los blancos”.

Noticias relacionadas

Las opciones de futuro de Pizzi / EFE

Avala el fichaje de Guido

Pizzi también ha valorado positivamente el fichaje de Guido Rodríguez. Según el argentino, "fortalecerá al equipo, le dará mayor equilibrio y aumentará significativamente su solidez defensiva, además del valor moral y de liderazgo" por su condición de campeón del mundo. "La llegada de Guido Rodríguez sin duda fortalecerá al equipo, le dará mayor equilibrio y aumentará significativamente su solidez defensiva, además del valor moral y de liderazgo que supone tener un jugador campeón del mundo en el equipo”, aseguró.