Preocupación máxima en el Valencia CF por la lesión de 'Rubo' Iranzo

Este viernes, uno de los nombres en la actualidad del Valencia CF es el del jugador del filial Rubén Iranzo. Habitual en las sesiones del primer equipo, especialmente en momentos de necesidad como el actual, el defensa es un comodín válido para solventar cualquier contratiempo en la línea de atrás que le surge al equipo de Carlos Corberán. Esta mañana, el de Picanya se ha tenido que retirar del entrenamiento con molestias de importancia en la rodilla.

A mitad de trabajo, en una acción desafortunado, Iranzo se ha hecho daño en la articulación y no ha tenido más remedio que dejar de inmediato la sesión tras una primera atención de los médicos. En estos momentos, tanto en el entorno del joven futbolista como en el propio club existe preocupación por su estado.

Tras las primeras exploraciones, en el staff médico del Valencia se teme porque el defensa pueda tener afectado el ligamento cruzado de la rodilla, lo que significaría que no podría volver a competir durante lo que resta de curso 2025/26.

A la espera de las pruebas definitivas

De todos modos, habrá que esperar a las próximas exploraciones, con mayor detenimiento, para confirmar un diagnóstico exacto y el alcance exacto de esta lesión de rodilla. Lo que es seguro es que Iranzo no va a poder jugar ni con filial ni con el primer equipo durante un tiempo. Su estado queda pendiente de las pruebas médicas en estos próximos días y de cómo evolucionen sus molestias. En el Valencia se cruzan los dedos para que los ligamentos de la rodilla de Iranzo no están dañados.

Esta temporada, Iranzo ha sido utilizado en la Liga en los últimos minutos de la victoria en Getafe (0-1), y bastante más en el torneo de Copa del Rey: 292 minutos repartidos en tres encuentros como titular: Maracena (0-5), Cartagena (1-2) y Burgos (0-2) de ellos como titular.