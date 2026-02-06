Lesionados y sancionados del Valencia CF - Real Madrid

Valencia CF y Real Madrid se verán las caras este domingo en Mestalla en uno de los duelos más históricos de LaLiga. Los de Corberán llegan a la cita tras ser eliminados de la Copa del Rey frente al Athletic Club, mientras que los de Arbeloa no pierden en LaLiga desde el 7 de diciembre. Eso sí, la crisis blanca llegó recientemente tras la eliminación copera ante el Albacete y la derrota frente al Benfica en Champions que les sacó del top 8 que les obligará a volver a medirse a los portugueses en la siguiente eliminatoria.

Carlos Corberán ha recuperado para el entrenamiento de este viernes tanto a Ugrinic como a Copete, ambos renqueantes tras jugar contra el Athletic el miércoles. Por contra, no podrán jugar Agirrezabala, Diakhaby ni Thierry por lesión.

Jude Bellingham se duele tras caer lesionado a los nueve minutos del partido entre el Real Madrid y al Rayo Vallecano / J.J. Guillen / EFE

Bajas y dudas del Real Madrid para Mestalla

Por parte del Real Madrid son bajas seguras el sancionado Vinícius, que se borró de la cita de Mestalla tras provocar una innecesaria amarilla en el último choque del equipo; así como los lesionados Militao y Bellingham, cuya vuelta se espera para el mes de marzo si todo va bien. Por otro lado, serán duda hasta última hora Trent, Mendy, Rüdiger y Carvajal, así como un Rodrygo Goes al que Arbeloa está cuidando con la intención de que pueda ser titular en la banda izquierda este domingo. En caso de no lograr la victoria los de Corberán, el Valencia CF podría volver a caer a puestos de descenso en LaLiga. Los blancos, por su parte, aspiran a recuperar el liderato que actualmente está en manos de Barça con un punto de ventaja.