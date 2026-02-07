Las bajas condicionan al Valencia CF ante el Real Madrid: Corberán respalda a Foulquier y espera a Thierry

El Valencia CF afronta el compromiso de este domingo frente al Real Madrid marcado por las bajas, la incertidumbre física de varios futbolistas y un entorno de máxima exigencia. Carlos Corberán, entrenador del conjunto blanquinegro, compareció en rueda de prensa desde el Media Center de Paterna para analizar la situación del equipo, defender a Dimitri Foulquier y ofrecer detalles sobre el estado de Rubén Iranzo y Thierry Rendall Con un tono sereno pero firme, el técnico quiso transmitir tranquilidad, compromiso y confianza en su plantilla en uno de los partidos más exigentes del calendario.

JM López

Las ausencias, un problema añadido

Corberán comenzó abordando el impacto de las bajas en el equipo, especialmente la de Rubén Iranzo, cuya evolución mantiene en vilo al cuerpo técnico. “La baja es la de Iranzo. Tiene hoy las pruebas, esperemos que sea lo menos posible”, explicó el entrenador, dejando claro que el club está pendiente del resultado de las exploraciones médicas para conocer el alcance exacto de la lesión.

La ausencia del joven defensor supone un contratiempo importante para un Valencia que ya viene arrastrando dificultades en defensa y que se mide a uno de los ataques más potentes del campeonato. El técnico reconoció implícitamente que las bajas influyen, pero evitó usarlas como excusa.

La presión sobre Foulquier y el respaldo del entrenador

Uno de los temas centrales de la comparecencia fue la situación de Dimitri Foulquier, señalado en algunos sectores por su rendimiento y por la reciente renovación. Corberán fue claro al referirse al contexto de exigencia que rodea al jugador: “Sobre Foulquier no son situaciones agradables cuando uno siente esa exigencia, pero la exigencia forma parte de la identidad de un gran club como el Valencia CF”.

El técnico defendió al lateral, destacando que la presión forma parte del día a día en un club histórico como el Valencia y que afecta a todos cuando los resultados no acompañan. “Tiene molestias, pero está centrado en prepararse para dar en cada partido su mejor versión”, añadió, subrayando el compromiso del futbolista pese a las dificultades físicas.

Preguntado directamente por si se arrepiente de la renovación de Foulquier, Corberán evitó entrar en controversias y marcó distancias con la gestión deportiva. “No soy director deportivo, me centro en sacar rendimiento”, afirmó.

El entrenador quiso aclarar que sus opiniones internas no siempre coinciden con lo que se traslada públicamente: “En la opinión que yo doy de forma privada, no significa que esté en contra o no. No la reflejo de forma pública”. Con estas palabras, Corberán trató de zanjar cualquier debate sobre decisiones contractuales y centrar el foco en el rendimiento deportivo.

Thierry Rendall, pendiente del último entrenamiento

Al término de la rueda de prensa, Corberán ofreció una información adicional a los periodistas sobre la situación de Thierry Rendall, otro de los nombres propios de la semana. El técnico confirmó que el lateral podría entrar en la convocatoria si completa con normalidad el entrenamiento vespertino de hoy: “Si entrena con normalidad hoy, podrá entrar en la lista”. Sin embargo, también dejó claro que, en ningún caso, partirá como titular frente al Real Madrid, incluso si recibe el alta competitiva. La prudencia marca la gestión del futbolista, que viene saliendo de problemas físicos.

Thierry se marcha entre lágrimas de Mestalla / EFE

Un Valencia condicionado ante el Real Madrid

Con las bajas de Rubén Iranzo, las molestias de Foulquier y las dudas en torno a Thierry Rendall, el Valencia CF llegará al partido ante el Real Madrid con un margen reducido de maniobra en defensa. Corberán es consciente del desafío que supone medirse al conjunto blanco en estas circunstancias, pero mantiene un discurso basado en el trabajo y la responsabilidad colectiva. “Eso nos sucede a todos los que formamos parte del equipo cuando no salen los resultados”, recordó el entrenador, en referencia al clima de exigencia que vive el vestuario.

El mensaje principal del técnico fue reivindicar la cultura competitiva del equipo. Para Corberán, la presión no es un problema, sino una consecuencia natural de vestir la camiseta del Valencia CF. “La exigencia forma parte de la identidad de un gran club”, insistió.

Con este planteamiento, el entrenador busca reforzar mentalmente a su plantilla en un momento delicado de la temporada, en el que cada punto es clave para los objetivos del equipo.

Un duelo clave en Mestalla

El Valencia afrontará el encuentro ante el Real Madrid con bajas importantes, jugadores tocados y un contexto de máxima presión. Sin embargo, Corberán se muestra convencido de que el equipo sabrá competir. La evolución de Rubén Iranzo, el rendimiento de Foulquier y la posible presencia de Thierry Rendall serán factores determinantes en la configuración del once y en las opciones del conjunto blanquinegro.

Noticias relacionadas

En un Mestalla que volverá a exigir al máximo, el Valencia CF buscará apoyarse en su identidad, en la confianza del entrenador y en el compromiso de sus futbolistas para plantar cara a uno de los gigantes del fútbol español.