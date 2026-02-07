COMUNICADO oficial: Parte médico sobre el estado de la rodilla de Rubén Iranzo

El defensa del Valencia CF Mestalla Rubén Iranzo, que alterna el filial de Miguel Ángel Angulo con el primer equipo, sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, según confirmó este sábado el club de Mestalla.

Este es el comunicado con el parte médico de Iranzo emitido por el VCF: "Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador Rubén Iranzo padece un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, que sufrió en el entrenamiento del viernes.

El valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo".

Evita los peores augurios

Iranzo, de 22 años, se lesionó en el penúltimo entrenamiento antes del Valencia - Real Madrid, y tanto en el club como en el entorno del defensa de Picanya temían que pudiera sufrir una grave lesión en la articulación.

Las pruebas a las que ha sido sometido este sábado permitieron acotar el alcance de la lesión y el club explicó que el jugador seguirá un plan médico, fisioterapéutico y de readaptación para reincorporarse a los entrenamiento.

Noticias relacionadas

El jugador valenciano ha participado esta campaña con el primer equipo en dos partidos de Copa, en ambos como titular, y también jugó unos minutos en la Liga hace unas semanas en el campo del Getafe. En concreto, Iranzo ha sido utilizado en la Liga en los últimos minutos de la victoria en Getafe (0-1), y bastante más en el torneo de Copa del Rey: 292 minutos repartidos en tres encuentros como titular: Maracena (0-5), Cartagena (1-2) y Burgos (0-2) de ellos como titular.