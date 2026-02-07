Corberán 'responde' a Arbeloa
El entrenador valencianista dejó una reflexión interesante sobre si es "el partido del año" y dejó claro que la magnitud de Mestalla los rivales solo pueden comprobarla una vez por temporada
Álvaro Arbeloa no perdió hace una semana la oportunidad de empezar a calentar el partido de este domingo en Mestalla. El entrenador blanco, que ha empezado con mal pie y declaraciones cuánto menos histriónicas su andadura en el Real Madrid, dijo que para el Valencia CF este encuentro sería el "partido del año".
La soberbia declaración del preparación madridista, en la que vino a señalar que los rivales se esfuerzan más contra ellos, tuvo contestación por parte de Carlos Corberán, que en primer lugar señaló que el siguiente partido siempre es "el más importante del año", sea contra el Madrid, el Athletic o el Betis.
"Mestalla responde siempre"
El de Cheste no se qauedó ahí, sino que fue más allá y dejó una reflexión muy contundente. El técnico valencianista dejó claro que Mestalla responde "siempre" y que los llenos son una constante en el coliseo de la Avenida de Suecia, pero que los rivales "solo pueden comprobarlo cuando vienen", expuso, anticipándose a que el hecho de que el Madrid se encuentre un estadio lleno hasta la bandera sea interpretado como que es un partido especial cuando la casa del valencianismo se ha llenado todos los partidos de la temporada a pesar de los malos resultados.
El peligro del Madrid
En el terreno futbolístico, Corberán no se fía de las bajas del Madrid y fue preguntado por las diferencias que podía haber entre el equipo de la primera vuelta y este, el entrenador reflexionó lo siguiente: "Siempre uno puede ver matices con el perfil del entrenador. Tienen transición, verticalidad... está en el ADN de los jugadores de la plantilla. Es un equipo peligroso con espacios. Luego cada entrenador le da matices, con Arbeloa uno ve matices defensivos, que busca una estructura diferente en campo propio", expuso.
