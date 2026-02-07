Ya hay árbitros para el Valencia CF - Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Javier Alberola Rojas como árbitro principal del Valencia–Real Madrid, uno de los partidos más destacados de la jornada de LaLiga, que se disputará en Mestalla. En la sala VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, una elección que no ha pasado desapercibida por los antecedentes recientes.

La designación de Jorge Figueroa Vázquez como responsable del VAR en este enfrentamiento no es nueva, de hecho estuvo en el VAR la temporada pasada en el Santiago Bernabéu. El colegiado andaluz llamó al madrileño Cuadra Fernández para que revisara el inexistente penalti de César Tárrega sobre Kylian Mbappé, pero el señor colegiado, que arbitraba un partido en la ciudad en la que nació, decidió mantener la decisión de otorgarle una pena máxima a los madridistas... Que fallaron.

Balance equilibrado con ambos

Javier Alberola Rojas ha pitado al Valencia CF en un total de 16 partidos de Primera División, con un balance de 5 victorias, 5 empates y 6 derrotas para el conjunto valencianista cuando él era el árbitro principal del encuentro. El Valencia no ha conseguido ganar con él desde una victoria 0-1 ante el Rayo Vallecano en 2023, y en la presente temporada bajo su arbitraje cosechó una derrota 0-2 ante el Villarreal y un empate 1-1 ante el Rayo.

Con Figueroa Vázquez el balance no cambia demasiado, ya que le ha pitado en once partidos diferentes de los cuáles cuatro se saldaron con triunfo, cuatro en empate y tres con derrota. El último fue un derbi contra el Villarreal en 2024 que el Valencia perdió por un gol.